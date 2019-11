Ragazzo di 15 anni stroncato da malore, dramma nella città di Amelia

Un ragazzo di 15 anni stroncato da un malore. La città di Amelia piange il piccolo Filippo Posati. Il dramma si è consumato durante la notte scorsa nell’abitazione della famiglia, quando il ragazzo ha accusato un malore. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma invano i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il giovanissimo, che soffriva di una patologia rara.

Enorme il dolore della comunità che si sta stringendo intorno ai genitori Francesca e Gabriele. Anche il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, ha inviato un messaggio di cordoglio: «Ci sono notizie che ti sconvolgono perché pensi al dolore che quella mamma può provare, a quanto può essere provata quella famiglia. E ti rendi conto che non riesci ad esprimere parole che possano lenire quel dolore. Questo è il mio stato d’animo!! Non esiste mai un momento giusto per andarsene. Ma a 15 anni no, non si può!!! La nostra comunità in questi giorni è stata fortemente provata, ci uniamo al dolore della famiglia Posati». I funerali si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di San Francesco.