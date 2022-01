Primi fiocchi di neve del 2022 in Umbria, nevica a Perugia e in altre città, inviate le vostre foto

Previsioni azzeccate! Primi fiocchi di neve del 2022 in Umbria. Domenica 9 gennaio, poco prima di mezzogiorno, la neve ha imbiancato tetti, piante e strade. Lo ha fatto a Perugia e anche in molte città della regione.

Neve a bassa quota in arrivo al Centro-Nord. E’ quanto aveva annunciato la protezione civile con un bollettino meteo. Allerta gialla in sette regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevedeva dalle prime ore di domenica 9 gennaio, nevicate fino a bassa quota su Emilia-Romagna, in particolare sui settori orientali, e sulle Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati; nevicate a quote superiori a 400-600 metri sui settori orientali di Umbria e Lazio e sull’Abruzzo, in estensione nel pomeriggio sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati e possibili sconfinamenti fino a bassa quota sull’Abruzzo.