Prende a bastonate porta del Duomo: 29enne denunciato a Perugia

Il gambiano brandiva una canna di bambù da 120 centimetri
Il fatto in piazza IV Novembre
Prende a bastonate – Un cittadino gambiano del 1997 è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Perugia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato durante i servizi ordinari di controllo del territorio nel centro del capoluogo umbro.
Gli agenti, impegnati nel pattugliamento di piazza IV Novembre, hanno notato il 29enne mentre brandiva una canna di bambù lunga 120 centimetri. Il suo comportamento appariva minaccioso e fuori controllo.
Colpi alla porta del Duomo
Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo ha utilizzato il bastone per colpire la porta del Duomo di San Lorenzo. Successivamente ha rivolto la propria attenzione verso alcune persone sedute lungo la scalinata della cattedrale, tentando di intimidirle con movenze aggressive.
I poliziotti hanno raggiunto prontamente il 29enne bloccandolo senza difficoltà. L’uomo si trovava in evidente stato di ebbrezza, una condizione che ha probabilmente innescato la condotta violenta.
L’accompagnamento in Questura
Trasportato in Questura, il gambiano è stato sottoposto agli accertamenti previsti dalla procedura. Al termine delle verifiche, gli operatori lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
La normativa italiana punisce chiunque detenga senza giustificato motivo strumenti potenzialmente lesivi in luogo pubblico. Il bastone in bambù è stato sequestrato dagli agenti.
La sanzione per ubriachezza
Parallelamente al procedimento penale, il 29enne ha ricevuto una sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza in luogo pubblico. L’uomo non risulta avere precedenti specifici per reati contro la persona.
L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza straordinaria disposto dalla Questura nelle aree a maggiore afflusso di cittadini e turisti. I controlli nel centro storico di Perugia proseguiranno senza soluzione di continuità. Il 29enne resta ora in attesa delle determinazioni del magistrato di turno.
Commenta per primo