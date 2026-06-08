Prende a bastonate porta del Duomo: 29enne denunciato a Perugia

Congresso Filbi, lavoratori della Bonifica presidio costante territorio e comunità ROMA (ITALPRESS) – Considerare la manutenzione del territorio come un investimento e non come un costo, fare della prevenzione una priorità permanente della politica nazionale. Sono alcune delle richieste dei delegati della Filbi, la Federazione Italiana Lavoratori Bonifica e Irrigazione, riuniti per il XIII congresso nazionale, dal titolo “Cura, difesa, presidio del territorio: dal nostro […]

Basso “Più pensiero critico per prendere buone decisioni” MILANO (ITALPRESS) – Pensiero critico, problem solving, democrazie da coltivare e un mercato europeo delle telecomunicazioni ancora tutto da costruire. Roberto Basso, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di WindTre, traccia un percorso articolato tra competenze umane e sfide digitali in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, partendo dal suo libro […]

Cina, avviato il progetto di navigazione sul terzo fiume più lungo al mondo WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha avviato la costruzione di un megaprogetto di navigazione, che include quella che dovrebbe diventare la più grande chiusa al mondo per navi nell’entroterra, in risposta alla crescente domanda di trasporto lungo lo Yangtze, il terzo fiume più lungo al mondo. Il vice primo ministro cinese Ding Xuexiang, […]

Ue, via libera ad aiuti di Stato in Italia da 23 mld per l’energia rinnovabile BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti di stato da 23 miliardi di  a sostegno della produzione di elettricità da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del patto per l’industria pulita. La misura contribuirà alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell’obiettivo […]

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina ha scelto: Fabio Grosso è il nuovo allenatore. Nato a Roma il 28 novembre 1977, campione del mondo con la Nazionale di Lippi a Germania 2006, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una prima squadra risale al […]

Impact Award, CDP e Politecnico Milano premiano 7 progetti ad alto impatto sociale MILANO (ITALPRESS) – Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori: sono quelle premiate in occasione della seconda edizione dell’Impact Award, promosso da Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di […]

Da BFGoodrich il nuovo All Terrain KO3, pneumatico che unisce strada e off-road PAVIA (ITALPRESS) – All’interno della gamma 4×4, BFGoodrich ha sempre cercato di rispondere a tutte le esigenze dei clienti offrendo loro pneumatici adatti: dal BFGoodrich Trail-Terrain ideale per un impiego prevalentemente stradale fino al BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 dedicato all’off-road più estremo, passando per la gamma All Terrain, destinata ad un utilizzo 50% strada e […]

Premio Mediastars, riconoscimento ad Anas per claim in difesa degli animali ROMA (ITALPRESS) – Anas vince due premi Mediastars per i progetti di Brand Identity e Advertising. La società del Gruppo Fs Italiane si è classificata al primo posto nella “Sezione Etico Sociale Categoria Stampa” per la pagina di Advertising “Non abbandonare una parte di te” aggiudicandosi anche lo “Special Star” per il Graphic Design del […]

Mattarella “Difendere le regole di cooperazione costruite nel Dopoguerra” Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della Giornata della Marina Militare