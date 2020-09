Pregiudicati trovati con 4 coltelli e uno spray denunciati uomo e donna

Quattro coltelli pieghevoli ed una bomboletta di spray urticante non a norma. Erano nascosti all’interno del cassetto del cruscotto di un’auto fermata dalla Polizia di Stato in zona Fontivegge.

Una donna italiana di 40 anni era alla guida della vettura, al lato passeggero, invece, sedeva un 22enne extracomunitario di origini algerine, il quale a seguito di controllo, risultava pregiudicato per reati inerenti il patrimonio e la detenzione ai fini di spaccio di droga. Il soggetto non risulta mai censito nel Territorio Nazionale, ha agito utilizzando due false identità. La donna è già nota alle forze di polizia per reati contro la persona e per guida in stato di ebrezza alcoolica.

Il tutto è avvenuto durante un servizio alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti da parte del Reparto Prevenzione Crimine. A carico dei due risultavano dei Divieti di Dimora nella Regione Umbria.

Gli agenti hanno controllato la macchina, il quale dava esito negativo per quello che riguarda il ritrovamento di eventuali droghe ma – come già detto – terminava con esito positivo per via ritrovamento dei coltelli e dello spray.

La coppia è stata denunciata all’autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. A carico della donna è stata elevata proposta di Foglio di Via Obbligatorio verso il Comune di Domicilio con divieto di Ritorno nel Comune di Perugia. A carico dell’algerino sono state avviate le procedure per la sua espulsione dal Territorio Nazionale.