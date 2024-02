Polizia Ferroviaria, il bilancio 2023, aumento delle pattuglie e diminuzione delle aggressioni

Nel 2023, la Polizia Ferroviaria del compartimento Marche, Umbria e Abruzzo, con sede ad Ancona, ha visto un aumento significativo dell’impiego delle pattuglie. Questo è evidente sia in stazione, con 12.971 servizi rispetto ai 10.522 dell’anno precedente, sia a bordo del treno, dove i servizi sono stati 2.666 contro i 2.164 del 2022.

Un altro dato positivo riguarda le aggressioni al personale delle Ferrovie dello Stato, che sono diminuite di quasi la metà (circa il 43%). Se nel 2022 erano state 14, nel 2023 sono calate a 8, di cui 3 verbali e 5 fisiche.

Nell’ultimo trimestre del 2023, sono stati effettuati 21 servizi Alto Impatto, attività con finalità specifiche di controllo del territorio in ambito ferroviario. Di queste operazioni, 10 sono state effettuate con l’impiego del personale cinofilo.

Nel corso dell’anno, sono state identificate 163.925 persone, di cui 24.191 con precedenti di polizia e 46.684 extracomunitari. Le violazioni amministrative contestate sono aumentate di circa il 24% rispetto al 2022, con un totale di 242 segnalazioni.

Purtroppo, i furti a bordo dei treni sono aumentati di oltre la metà (circa il 58%), con 48 furti registrati nel 2023 rispetto ai 20 del 2022. Tuttavia, sono aumentate anche le misure di prevenzione.

I delitti denunciati sono stati 216, in netta diminuzione rispetto al 2022 (286), con 21 persone arrestate e 211 denunciate in stato di libertà. Sono stati 17 gli incidenti ferroviari mortali, 3 in più rispetto all’anno precedente, mentre 3 incidenti non hanno portato al decesso.

Tra le operazioni più brillanti portate a termine dagli agenti Polfer in Umbria, spiccano il recupero di 320 chilogrammi di rame a Terni, la denuncia di un TikToker che si proclamava il capo dei treni in Italia, e l’arresto a Foligno di un cittadino straniero destinatario di un mandato europeo.

In conclusione, il bilancio del 2023 della Polizia Ferroviaria mostra un quadro di miglioramento generale della sicurezza sulle ferrovie. Nonostante ci siano ancora sfide da affrontare, come l’aumento dei furti a bordo dei treni, i progressi fatti sono incoraggianti. La Polizia Ferroviaria continuerà a lavorare per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.