Aumento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie di Perugia: un impegno costante

La Polizia Ferroviaria di Perugia continua a svolgere controlli straordinari nelle stazioni di Fontivegge e Ponte San Giovanni. Questa attività rientra nei servizi predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei viaggiatori che utilizzano il treno come mezzo di trasporto.

Durante le operazioni di monitoraggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno potuto contare sull’ausilio di personale cinofilo. Quest’ultimo ha effettuato controlli sui passeggeri in transito e a bordo dei treni, al fine di verificare l’eventuale possesso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno utilizzato gli smartphone in dotazione per verificare in tempo reale i documenti dei viaggiatori e i metal detector per ispezionare i bagagli. Queste misure hanno una funzione deterrente nei confronti dei reati di microcriminalità, come furti, rapine, spaccio di stupefacenti e accattonaggio molesto.

Gli operatori della Polfer hanno inoltre effettuato servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli. Questa attività di controllo straordinario comprende anche il monitoraggio delle infrastrutture e degli obiettivi considerati sensibili, soprattutto alla luce del particolare contesto internazionale. Questo è fondamentale per proteggere le linee ferroviarie e prevenire danneggiamenti, furti di rame ed episodi di imbrattamento.

Il servizio di prevenzione ha permesso di identificare 55 persone e di vigilare sull’arrivo e la partenza di 12 convogli. Questa attività è stata anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti scorretti in ambito ferroviario, come l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza. L’obiettivo è sempre quello di garantire la sicurezza e il benessere dei viaggiatori.