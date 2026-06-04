Ternana Women vince ad Ancona il trofeo dedicato al calcio

4 Giugno 2026 Sport
Ternana Women vince ad Ancona il trofeo dedicato al calcio

Successo per la formazione Under 19 nel torneo ad Ancona

La Ternana Women si aggiudica la terza edizione del torneo denominato Derby – La Festa del calcio anconitano. Il successo della compagine umbra è andato in scena sul terreno di gioco dello stadio Del Conero ad Ancona, nel contesto di una manifestazione sportiva che prosegue fino alla giornata di sabato.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la selezione Under 19 guidata in panchina dall’allenatore Daniel Schiavi. Le giovani calciatrici rossoverdi hanno affrontato e superato le avversarie all’interno di un triangolare che ha visto la partecipazione anche delle padrone di casa dell’Ancona Women Respect e della Rappresentativa LND Marche.

Il percorso nel triangolare

Il debutto della Ternana Women nella competizione è stato caratterizzato da una prestazione offensiva travolgente. La sfida inaugurale contro le padrone di casa dell’Ancona Women Respect si è infatti conclusa con un netto e indiscutibile punteggio di sei a uno. Nel festival del gol umbro si è distinta in modo particolare l’attaccante Cecchini, autrice di una doppietta personale. Alla fiera delle marcature hanno poi partecipato attivamente anche Anselmi, Perugini, Di Calisto e Strappetti, siglando i punti del definitivo allungo.

La sfida decisiva per il titolo

Molto differente e decisamente più equilibrato è stato invece il secondo incontro in calendario. Di fronte alla selezione della Rappresentativa LND Marche, la squadra di Schiavi ha dovuto lottare su ogni pallone per scardinare la difesa avversaria. A risolvere l’incontro e a rompere l’equilibrio è stata ancora una volta Strappetti. La sua rete ha fissato il risultato sull’uno a zero, consegnando matematicamente il trofeo calcistico nelle mani delle ragazze della formazione rossoverde.

Cultura e sport al Del Conero

Al di là del mero dato statistico e del verdetto emerso dal campo di gioco, la trasferta nelle Marche ha rappresentato per la delegazione umbra un momento significativo di socializzazione e maturazione personale. Il programma dell’evento ha infatti offerto a tutte le atlete delle tre squadre la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale. L’intero gruppo ha visitato la mostra intitolata Paolo Rossi – Un ragazzo d’oro, uno spazio espositivo allestito proprio all’interno delle strutture dello stadio Del Conero per omaggiare il celebre campione del mondo.

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