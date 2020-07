Picchiato durante un rissa in centro storico a Perugia

Picchiato in centro storico a Perugia, durante una rissa. E’ quanto accaduto a un giovane di 24 anni che al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia ha dichiarato di essere stato aggredito. Il fatto, che sarebbe accaduto la notte tra venerdì e sabato durante la Movida, viene riportato oggi tra le pagine del Messaggero Umbria. Non è l’unico episodio che accade in centro. Momenti che hanno costretto l’amministrazione comune di Perugia a blindare l’acropoli sia con la presenza delle pattuglie di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale, sia con le ordinanze per l’obbligo delle mascherine e per i divieti sull’alcol.