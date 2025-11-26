Operazione “Alto Impatto” a Terni: avvisi e verifiche

Due avvisi orali del Questore e controlli diffusi Alto Impatto

La Polizia di Stato, insieme a Guardia di Finanza, Polizia Locale, personale dell’ASL e unità del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, ha condotto ieri una nuova operazione straordinaria denominata “Alto Impatto”. L’attività ha interessato diversi quartieri di Terni, con particolare attenzione a Borgo Bovio, Borgo Rivo, via Curio Dentato, Piazza Dante e via Eugenio Chiesa, oltre a numerosi esercizi commerciali e attività di vicinato.

Il coordinamento, affidato al Vice Questore Francesco Falciola, ha portato all’identificazione di 146 persone, al controllo di 77 veicoli e alla verifica di 9 attività commerciali. L’azione ha avuto come obiettivo non solo la prevenzione dei reati, ma anche la tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica.

In via Vollusiano è stato ispezionato un negozio di vicinato, dove la Polizia Locale ha rilevato la vendita di prodotti non alimentari senza la necessaria SCIA. In Piazzale Senio, invece, un pubblico esercizio è stato sanzionato per mancata esposizione delle autorizzazioni, mentre l’ASL ha riscontrato carenze igieniche imponendo prescrizioni correttive. In via Eugenio Chiesa, un’attività precedentemente sospesa per gravi irregolarità sanitarie è stata nuovamente controllata: l’ispezione ha confermato il ripristino delle condizioni igieniche richieste.

Parallelamente, la Divisione Anticrimine della Questura ha concluso due istruttorie relative a misure di prevenzione. Il Questore Abenante ha emesso due avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi: il primo coinvolto in ripetuti episodi di conflittualità familiare, il secondo già sottoposto a numerosi controlli per comportamenti contrari alle regole della civile convivenza.

L’operazione ha rappresentato un segnale forte di presidio del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e di garantire il rispetto delle norme. Le verifiche hanno evidenziato come la collaborazione tra diverse forze e istituzioni sia fondamentale per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e per tutelare la collettività.

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori controlli mirati, in linea con la strategia di prevenzione e monitoraggio costante che la Questura di Terni ha avviato per mantenere alta l’attenzione sulle aree più sensibili della città.