Occupano abusivamente appartamento a Perugia, denunciati

Occupano abusivamente – Nei giorni scorsi, un’operazione coordinata tra il Nucleo Decoro Urbano Fontivegge (NDUF) della Polizia Locale di Perugia, la Polizia di Stato della Questura di Perugia e il Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche ha portato all’accesso in un appartamento situato in via Gallenga 50, occupato abusivamente. L’operazione è stata effettuata con il supporto anche di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

All’interno dell’appartamento, le forze dell’ordine hanno trovato un cittadino tunisino nato nel 1977 e una donna di nazionalità italiana nata nel 1969, residente nel Comune di Perugia. La donna era stata posta in affidamento in prova in seguito a un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Già dal pianerottolo dell’abitazione si percepiva un cattivo odore a causa delle precarie condizioni igieniche, motivo per cui è stato richiesto l’intervento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Usl 1.

L’intervento ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco e gli operatori della Società 2i Rete gas, in quanto è stata rilevata la rimozione della piombatura del rubinetto del contatore del gas, rendendo necessarie misure per garantire la sicurezza pubblica.

Date le segnalazioni dei condomini e i precedenti specifici riguardanti detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli occupanti, è stata eseguita una perquisizione domiciliare con l’ausilio di un cane addestrato della Guardia di Finanza. Durante la perquisizione sono stati trovati due involucri contenenti sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana. Il cittadino tunisino ha dichiarato che erano destinate al suo uso personale.

L’uomo, privo di documenti, è stato portato in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti hanno rivelato che aveva fornito false generalità agli agenti di polizia. Durante le procedure, l’uomo ha opposto resistenza e ha tenuto un comportamento oppositivo.

Di conseguenza, dopo aver completato le procedure necessarie, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di occupazione abusiva di terreni o edifici (in concorso con la donna), oltre che per false dichiarazioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di sostanza stupefacente.