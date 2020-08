Movida perugina, tre persone fermate a Fontivegge, avevano acquistato droga

Identificate oltre 50 persone, sia cittadini italiani, sia stranieri in Piazza del Bacio, Piazza Vittorio Veneto, Via Canali e Via Sicilia. Prosegue l’attività di controllo che vede impegnata la Polizia di Stato nel quartiere di Fontivegge, con l’impiego del personale della Questura di Perugia e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine.

Sono stati rintracciati tre italiani classe ’74, ’83, ’71 tutti con precedenti e trovati in possesso di una dose di eroina appena acquistata. A nulla sono serviti i tentativi di fuga in quanto i tre sono stati accompagnati in Questura per la successiva identificazione.

Nei loro confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura ed è stata avviata la procedura per il foglio di via dalla città di Perugia. Per l’autista del veicolo, inoltre, trovato alla guida con la patente ritirata, è scattata la sanzione amministrativa ed il contestuale fermo del veicolo.

Nei giorni precedenti gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nella medesima zona hanno denunciato un cittadino nigeriano, classe ’99 in quanto trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenente complessivamente grammi 9 di sostanza stupefacente, oltre che 220 euro tutto sottoposto a sequestro.