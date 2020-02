Motociclista cade nel bosco di Santa Restituta nel Ternano, è in ospedale

Un giovane motociclista – anno 1984 – è caduto in una zona boschiva del Ternano. L’incidente, per l’esattezza, è avvenuto a Santa Restituta. Il centauro è stato recuperato dai Vigili del fuoco di Amelia e dal soccorso alpino, sul posto anche il personate sanitario del 118. «Al momento del recupero – comunicano dal comando provinciale di Terni – accusava dolori alla schiera, forse qualche costola rotta. Ora si trova in ospedale».