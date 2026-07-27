Maltempo a Perugia il piano di Ferdinandi per San Sisto

Nuovi interventi per la sicurezza delle reti fognarie

🌧️ Il violento nubifragio che ha colpito il quartiere di San Sisto a Perugia ha causato gravi danni. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha avviato le verifiche infrastrutturali con Umbra Acque e Gesenu, programmando nuovi interventi urgenti sulle reti fognarie della zona.

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Perugia, 27 luglio 2026 – Il violento e improvviso nubifragio che ha colpito nelle scorse ore il territorio di Perugia, concentrandosi con particolare sul quartiere di San Sisto, ha aperto una profonda riflessione sulla gestione delle emergenze climatiche a livello locale, come riporta la nota di Riccardo Vescovi. Le precipitazioni atmosferiche hanno scaricato al suolo una eccezionale quantità d’acqua in un lasso di tempo estremamente ridotto, mettendo in grave difficoltà la tenuta idrica dell’intera area urbana coinvolta.

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto manifestare la propria vicinanza ai soggetti economici e ai cittadini più colpiti da questa ondata di maltempo. In particolare, la prima cittadina ha espresso solidarietà ai responsabili del Golf Club di Perugia, una delle strutture maggiormente danneggiate dalla furia degli elementi. All’interno del perimetro del club sportivo si è verificato infatti il crollo di oltre venti alberi, alcuni dei quali erano esemplari secolari. Questo specifico episodio rappresenta il simbolo visibile della straordinaria forza distruttiva con cui il fenomeno meteorologico si è abbattuto sul capoluogo umbro.

La straordinaria intensità della pioggia ha letteralmente sommerso il quartiere di San Sisto in pochissimi minuti. Gli esperti del settore meteo hanno confermato che volumi d’acqua così elevati, concentrati in frazioni temporali ridotte e su territori caratterizzati da una forte cementificazione, superano inevitabilmente le naturali capacità di assorbimento del terreno. Di conseguenza, anche i sistemi di drenaggio e le infrastrutture tradizionali faticano a contenere il deflusso idrico. Secondo Vittoria Ferdinandi, eventi di questa portata non possono più essere considerati episodi isolati o occasionali, ma rappresentano una costante frequente che impone un cambio di passo immediato.

I successivi monitoraggi tecnici, eseguiti in stretta sinergia con il personale specializzato di Umbra Acque, hanno comunque evidenziato una nota positiva. Il collettore principale situato nel quartiere di San Sisto ha retto l’impatto dell’enorme massa liquida. Questo risultato favorevole è stato reso possibile grazie ai lavori di potenziamento strutturale che erano stati portati a termine nel corso degli ultimi mesi. La nuova infrastruttura, lavorando in parallelo con le condotte già esistenti, ha permesso alla rete principale di mantenere la propria funzionalità complessiva nonostante la pressione idrica eccezionale.

I problemi maggiori si sono registrati in un punto ben localizzato e specifico del sistema fognario locale. I tecnici comunali avevano già individuato questa criticità e avevano pianificato una risoluzione definitiva. Per questa ragione, nel corso del mese di agosto verranno avviati i cantieri per ottimizzare il collegamento idraulico tra la rete fognaria di via Tagliapietra e il collettore principale situato in viale San Sisto. L’obiettivo primario dell’amministrazione è ridurre al minimo i disagi per i residenti del quartiere e per le numerose attività commerciali della zona. Parallelamente, gli operai comunali hanno lavorato fin dalle prime ore della mattina in stretta collaborazione con l’azienda Gesenu. Le squadre di intervento hanno effettuato una pulizia profonda e accurata di tutte le caditoie stradali e delle condotte principali di via San Sisto. Questa operazione di rimozione dei detriti è stata accelerata per garantire il miglior deflusso possibile delle acque piovane, soprattutto in considerazione dei nuovi bollettini meteorologici che prevedono ulteriori precipitazioni sul capoluogo umbro nelle prossime ore.

L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di proseguire gli investimenti legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche, puntando con decisione sulla prevenzione del rischio idrogeologico. Tuttavia, Vittoria Ferdinandi ha rimarcato come nessuna opera pubblica possa essere ritenuta totalmente sicura se i fenomeni atmosferici estremi continueranno a crescere in termini di intensità e frequenza a causa della crisi climatica globale. I centri urbani si trovano oggi a operare in prima linea nel contrasto ai cambiamenti del clima. La sfida amministrativa consiste nel rendere le città progressivamente più resilienti attraverso una programmazione urbanistica attenta e la cura costante del territorio. Allo stesso tempo, le istituzioni locali chiedono una assunzione di responsabilità collettiva che coinvolga la politica nazionale ed europea, con l’adozione di strategie industriali e ambientali lungimiranti capaci di agire direttamente sulle cause profonde del surriscaldamento globale.

Riccardo Vescovi