Malore durante lo spinning, muore un uomo di 64 anni a Terni

Inutili i soccorsi dopo il malore accusato durante una lezione

Una mattinata segnata dal dolore quella di martedì a Terni, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava partecipando a una lezione di spinning all’interno di una palestra cittadina. La tragedia si è consumata durante l’attività sportiva, davanti agli altri presenti, che hanno immediatamente dato l’allarme richiedendo l’intervento dei soccorsi.

L’episodio ha richiamato rapidamente sul posto gli operatori del 118, intervenuti nel tentativo di rianimare il sessantaquattrenne. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e le prolungate manovre salvavita, ogni tentativo di riportare in vita l’uomo si è purtroppo rivelato vano.

Il malore durante la lezione

Secondo le informazioni disponibili, il 64enne stava partecipando a un corso di spinning quando ha improvvisamente accusato un malore. L’attività è stata immediatamente interrotta e il personale della struttura si è attivato per prestare la prima assistenza, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

I sanitari hanno quindi preso in carico il paziente, avviando tutte le procedure previste nei casi di arresto cardiocircolatorio o di grave emergenza sanitaria. Le operazioni di soccorso sono proseguite a lungo, nella speranza di ottenere una risposta positiva alle manovre rianimatorie.

Nonostante l’impegno degli operatori del servizio di emergenza, il quadro clinico si è rivelato irreversibile. Al termine dei tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Inutili i tentativi di rianimazione

L’intervento del personale del 118 è stato immediato dopo la richiesta di aiuto partita dalla palestra. Le procedure di emergenza sono state eseguite sul posto, ma il malore si è dimostrato fatale.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra quanti erano presenti al momento dell’accaduto. La tragedia si è verificata mentre il 64enne stava svolgendo una normale attività sportiva insieme agli altri partecipanti al corso.

Dopo la constatazione del decesso sono stati effettuati gli accertamenti di prassi, come previsto in situazioni analoghe, prima della restituzione della salma ai familiari.

La salma affidata ai familiari

Conclusi gli adempimenti previsti dalle autorità competenti, la salma è stata messa a disposizione della famiglia. È stata inoltre predisposta la camera ardente presso la Casa Funeraria Rossi, situata in via dei Gonzaga a Terni, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendere l’ultimo saluto al sessantaquattrenne.

L’episodio rappresenta una tragedia che ha colpito la comunità ternana e quanti frequentavano la struttura sportiva. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, è emerso che il decesso è sopraggiunto in seguito al malore accusato durante la lezione di spinning, nonostante il rapido intervento dei soccorritori e le ripetute manovre di rianimazione effettuate sul posto.

Le attività di verifica previste in questi casi sono state completate prima della riconsegna della salma ai familiari, che ora potranno procedere con le esequie e l’ultimo saluto al proprio congiunto.