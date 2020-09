Investe cinghiale e finisce contro albero, morto ad Acquasparta

Ha investito un grande cinghiale con la sua auto poi finita contro un albero: è morto così un uomo di 54 anni, residente ad Acquasparta. L’incidente è avvenuto lungo la via Tiberina e la dinamica è stata ricostruita dai carabinieri. Intorno alla mezzanotte l’uomo, mentre stava percorrendo la strada in direzione Portaria, la frazione dove risiedeva, quando con la sua Fiat Panda ha investito il cinghiale, per poi perdere il controllo dell’auto finita contro l’albero. A causa dell’impatto è quindi morto sul colpo, come l’animale, trovato sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni./ Notizia Agenzia nazionale stampa associata