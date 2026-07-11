Incidente gravissimo in A1, cinque feriti ci sono anche bambini

Schianto vicino a Fabro, elisoccorso sul posto e code in A1

Cinque persone ferite in un grave incidente sull’Autosole

Incidente gravissimo in A1 – Grave incidente stradale lungo l’Autostrada A1, dove una sola vettura è rimasta coinvolta in un violento sinistro verificatosi al chilometro 426, circa due chilometri prima dell’uscita di Fabro, in direzione sud. Il bilancio provvisorio è di cinque persone ferite in modo grave, tra le quali sarebbero presenti anche bambini. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

L’incidente ha provocato il completo blocco della circolazione nel tratto interessato dell’Autosole. Le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza stanno lavorando per assistere i feriti, mettere in sicurezza l’area e consentire, una volta concluse le operazioni, il graduale ripristino della viabilità.

Imponente macchina dei soccorsi sul luogo dello schianto

L’intervento di soccorso è apparso particolarmente complesso, considerata la gravità delle condizioni delle persone coinvolte. Sul luogo dell’incidente sono presenti gli operatori sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto e altri mezzi di emergenza impegnati nelle operazioni di assistenza e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’arrivo dell’elisoccorso testimonia la necessità di garantire un rapido trasferimento dei feriti verso strutture ospedaliere attrezzate per la gestione dei traumi più gravi. Nel frattempo il traffico è rimasto completamente fermo in direzione sud, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

La scena documentata dalla Polizia Stradale

La fotografia scattata dalla Polizia Stradale di Orvieto restituisce l’immagine di un intervento ancora in pieno svolgimento. In primo piano è visibile un’autovettura della Polizia con il portellone posteriore aperto, mentre poco più avanti diversi operatori indossano i caratteristici giubbotti ad alta visibilità giallo fluorescente.

Sulla carreggiata si notano barelle, presidi sanitari e attrezzature di soccorso disposte sull’asfalto, segno dell’intensa attività dei sanitari per prestare le prime cure ai feriti. Sullo sfondo è presente un mezzo di soccorso pesante utilizzato per la gestione dell’emergenza, mentre attorno al veicolo incidentato operano contemporaneamente personale sanitario e agenti della Polizia Stradale.

L’intera carreggiata interessata dall’intervento è occupata dai mezzi di emergenza e dagli operatori, circostanza che spiega il totale blocco della circolazione nel tratto autostradale. L’immagine non consente di stabilire la dinamica del sinistro né mostra chiaramente il veicolo ribaltato, ma evidenzia l’ampiezza del dispositivo di soccorso messo in campo.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Saranno i rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale di Orvieto a chiarire come si sia verificato il sinistro che ha coinvolto un’unica automobile.

Nel frattempo resta la priorità di assicurare l’assistenza ai feriti e di consentire il completamento delle operazioni di soccorso in condizioni di massima sicurezza. La circolazione nel tratto dell’Autostrada A1 interessato dall’incidente rimane fortemente compromessa fino al termine degli interventi e alla rimozione dei mezzi coinvolti.