Incendio in autorimessa hotel Corciano evacuati ospiti nessun ferito

Fiamme nel garage, coinvolte due auto elettriche della struttura

🚒 Incendio nella notte in una struttura ricettiva di Corciano. Le fiamme hanno interessato due auto elettriche nell’autorimessa interrata. Ospiti evacuati in via precauzionale e poi fatti rientrare dopo le verifiche. Nessun ferito.

Incendio nell’autorimessa durante la notte

Un incendio è divampato intorno alle ore 2.00 nell’autorimessa interrata di una struttura ricettiva situata nel territorio comunale di Corciano, in provincia di Perugia. L’emergenza ha richiesto il tempestivo intervento del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, che ha raggiunto il luogo dell’evento per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

Il rogo ha interessato due autovetture elettriche parcheggiate all’interno del garage. Durante l’incendio i fumi prodotti dalla combustione si sono propagati in parte anche alla struttura alberghiera, rendendo necessario adottare immediatamente tutte le misure previste per garantire la sicurezza delle persone presenti nell’edificio.

Evacuazione precauzionale degli ospiti

Per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, tutti gli ospiti della struttura sono stati evacuati a scopo precauzionale. L’operazione è stata svolta senza particolari criticità e ha permesso di allontanare temporaneamente le persone presenti dall’area interessata dall’emergenza.

Nessuno degli ospiti né il personale della struttura ha riportato conseguenze fisiche. L’intervento si è quindi concentrato esclusivamente sulle operazioni di spegnimento, sul controllo dei fumi e sulla verifica delle condizioni dell’edificio prima di consentire il rientro degli occupanti.

Imponente dispositivo dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Perugia e la squadra del distaccamento cittadino di Corso Cavour. A supporto delle attività operative erano presenti anche due funzionari, impegnati nel coordinamento dell’intervento e nella gestione delle verifiche tecniche necessarie.

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere rapidamente l’incendio e impedire ulteriori conseguenze all’interno dell’autorimessa. Parallelamente sono state effettuate le operazioni di controllo dell’edificio per accertare che non vi fossero condizioni di pericolo residue legate alla presenza di fumo o agli effetti provocati dall’incendio.

Struttura verificata e ospiti rientrati

Ultimate le verifiche tecniche sulla sicurezza della struttura ricettiva, i Vigili del Fuoco hanno autorizzato il rientro degli ospiti nelle rispettive camere. L’edificio è stato attentamente ispezionato per accertare che fossero ripristinate le condizioni necessarie alla permanenza delle persone.

L’esito degli accertamenti ha consentito di concludere la fase di evacuazione senza ulteriori provvedimenti, permettendo alla struttura di riprendere la normale attività dopo la conclusione delle operazioni di soccorso.

Recuperati i veicoli non coinvolti dalle fiamme

Nel corso dell’intervento il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto anche al recupero delle autovetture rimaste indenni dall’incendio, trasferendole in condizioni di sicurezza. Contestualmente è stata effettuata la messa in sicurezza dei due veicoli elettrici coinvolti dal rogo, al termine delle operazioni di spegnimento.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri, intervenuti per gli adempimenti di competenza e per seguire gli sviluppi dell’episodio insieme ai soccorritori. L’intervento si è concluso senza persone ferite, mentre le operazioni hanno consentito di limitare le conseguenze dell’incendio e di garantire la sicurezza dell’intera struttura ricettiva.