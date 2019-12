Incendio container a San Nicolò di Celle, nessun ferito

La seconda partenza dei vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta intorno alle 19.30 in zona San Nicolò di Celle per un incendio che ha interessato un container al cui interno vi erano custoditi dei materiali edili. Cause in corso di accertamento. Nessuna persona coinvolta.