Giustizia, Bandecchi scrive a Nordio: chiesta tutela

Il presidente contesta i metodi investigativi dell’inchiesta

L’iniziativa istituzionale

Il presidente Stefano Bandecchi ha comunicato ufficialmente di aver trasmesso una nota formale al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La medesima lettera è stata contestualmente inviata anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli accertamenti del caso. L’iniziativa del governatore nasce direttamente dagli ultimi avvenimenti di cronaca giudiziaria che lo hanno visto coinvolto in prima persona sul territorio. La scelta di informare i vertici del ministero di Via Arenula risponde alla volontà di porre l’accento sulla gestione complessiva della vicenda.

Il riserbo sui contenuti

La presidenza ha specificato che il testo del documento inviato a Roma e ai magistrati non verrà divulgato agli organi di informazione. Questa decisione è stata presa per mantenere il massimo rispetto nei confronti delle autorità destinatarie e dell’intera magistratura inquirente. Il riserbo serve inoltre a garantire il corretto e sereno svolgimento di tutte le valutazioni istituzionali che i soggetti interessati riterranno opportuno avviare nei prossimi giorni. La riservatezza della corrispondenza viene considerata un elemento essenziale in questa delicata fase di confronto istituzionale.

Le contestazioni sull’inchiesta

Alla base dell’atto formale firmato da Stefano Bandecchi ci sono i fatti accaduti nelle ultime ore sul territorio locale. Il presidente ha ritenuto doveroso sottoporre all’attenzione del ministro Carlo Nordio le precise modalità con cui gli inquirenti hanno condotto alcune specifiche attività investigative. Secondo il governatore, tali procedure hanno generato pesanti ripercussioni che si sono manifestate sia sul piano pubblico e istituzionale, sia sulla sfera strettamente personale. Il documento punta quindi a far analizzare lo svolgimento dell’intera attività d’indagine.

La difesa della reputazione

Pur ribadendo il totale rispetto per il lavoro dei magistrati, Stefano Bandecchi rivendica con estrema fermezza il proprio diritto alla tutela della reputazione personale. La nota evidenzia la necessità di salvaguardare le funzioni istituzionali ricoperte e tutte le garanzie che l’ordinamento giuridico riconosce a ogni singolo cittadino. Il presidente si dichiara assolutamente certo della correttezza della propria condotta amministrativa e confida che le verifiche future confermeranno la totale legittimità della sua posizione giuridica.

Azioni a tutela del ruolo

La determinazione del governatore resta focalizzata sulla difesa della propria onorabilità in ogni sede consentita dalla legge italiana. L’azione legale e istituzionale mira a proteggere la libertà di azione politica e amministrativa del presidente della Regione. Il fine ultimo dell’intervento presso il ministro della Giustizia Carlo Nordio resta il mantenimento del rispetto dovuto alle istituzioni pubbliche che il presidente rappresenta quotidianamente nello svolgimento del suo mandato.