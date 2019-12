Fontivegge, dopo aggressione i carabinieri hanno controllato la zona | Foto

Fontivegge, dopo aggressione i carabinieri hanno controllato la zona

Una ventina di pattuglie hanno presidiato e controllato la zona di Fontivegge, nella serata di oggi. Continua il contrasto alla microcriminalità diffusa da parte degli uomini della Compagnia Carabinieri di Perugia, al seguito del Colonello Giovanni Fabi. Controlli già programmati da tempo si sono resi necessari in seguito alle aggressioni che i cittadini continuano a subire. L’ultima ieri sera quando una ragazza di 31 anni ha ricevuto un pugno in faccia da uno sconosciuto, mentre portava a spasso il cane.

I militari questa sera hanno avviato un servizio di controllo del territorio a cominciare dalla stazione di Fontivegge, in piazza Vittorio Veneto, la zona del Minimetro, piazza del Bacio, Broletto, e l’area nelle vicinanze dell’Afromarket, oltre a via Mario Angeloni, via XX Settembre, via Sicilia e via del Macello, parte cella via Pieviaola e altre zone che solitamente sono frequentate da spacciatori, tossici, prostitute e trans.