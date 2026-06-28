Doppia operazione sul Monte Cucco [Video]: due escursionisti salvi

ROMA (ITALPRESS) – Sono undici le vittime dell’incidente aereo avvenuto intorno alle 11, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, Lo riporta il quotidiano “L’Est Rèpublicain”. L’apparecchio trasportava un gruppo di persone dirette a un’esperienza di paracadutismo. La polizia ha chiuso la strada e […]

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone, durante l’Angelus, in spagnolo, ha espresso la sua vicinanza “ai nostri fratelli e sorelle” colpiti dai recenti terremoti in Venezuela e ha manifestato gratitudine a “quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza”. Poi, ha aggiunto: “Accoglienza e amore si esprimono in scelte e azioni concrete, […]