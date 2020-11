Covid, rischio arancione per l’Umbria, il picco di questi giorni preoccupa

La Regione Umbria potrebbe diventare di “livello arancione”. Il picco di ieri di 660 nuovi positivi, i 12 ricoveri in più (415 in totale di cui 62 in intensiva), il numero dei quasi diecimila contagiati e i 10 morti mettono l’Umbria a rischio insieme a Liguria, Veneto, Campania, Toscana, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Bolzano.

A preoccupare è il tasso di occupazione delle Ti al 58,5 per cento, per Iss e Ministero il punto critico è al 30%. I ricoverati sono così distribuiti: 36 sono ricoverati all’ospedale di Città di Castello (7 in rianimazione), 38 a Foligno (3 rianimazione), 131 di cui 23 in rianimazione a Perugia, 55 a Spoleto (9 in rianimazione), 114 a Terni (20 in terapia intensiva) e 41 a Pantalla. L’indice di contato, il cosiddetto Rt, scende però a 1.57.

La fascia di età attualmente più colpita in Umbria è tra i 40 e i 64 anni: 5.101 casi e poi i giovani tra i 18 e i 39 anni (3.540). Gli anziani sono 904 e tra i positivi anche 368 bambini positivi di età inferiore a sei anni. E’ quello che emerge sulla dashboard della Regione.

Tre dei morti di ieri sono di Terni e poi uno a Perugia, Foligno, Spoleto, Orvieto Torgiano, Cascia e Giano. Cinque decessi sono avvenuti all’ospedale di Terni. Si tratta di due uomini residenti a Terni, uno di 74 e l’altro di 86 anni; un uomo di 76 anni residente a Spoleto; una donna di 80 anni residente a Terni e un uomo di 91 anni residente a Orvieto.

Picchi vengono ancora registrati ad Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Foligno, Montefalco, Narni, Perugia, Spoleto, Terni e Trevi. ma ci sono anche comuni che grazie ai guariti riducono la quota degli attuali positivi come Castiglione del Lago, San Gemini e Tuoro sul Trasimeno.

In questi giorni dovrebbe partire il servizio per i tamponi rapidi antigenici dei medici di famiglia e dei pediatri ai loro assisiti e mercoledì sarà consegnato l’ospedale da campo milita dell’Esercito, collocato vicino al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia.