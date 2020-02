Coronavirus, ceppo italiano isolato all’ospedale Sacco di Milano

(DIRE) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al professor Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienza biomediche dell’Ospedale Sacco di Milano per complimentarsi con lui e la sua equipe di ricercatori in merito alla notizia dell’isolamento del ceppo italiano del coronavirus. “Grazie professore- afferma il governatore – è davvero una notizia importante che conferma come ala Lombardia stia lavorando a tutto campo per porre fine a questa emergenza. Ringraziamenti che, ovviamente, vanno estesi a tutta la squadra e più in generale al sistema sanitario regionale”.

Felicitazioni anche dal segretario leghista lombardo, Paolo Grimoldi: “Complimenti ai ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano”, dice, definendo la notizia “una notizia importante che conferma l’eccellenza del nostro sistema sanitario, dei nostri ospedali, dei nostri medici e dei nostri ricercatori”. Fontana è orgoglioso di una giornata come quella di ieri che, dopo un lungo periodo di cattive notizie, porta finalmente buone nuove: “Anzitutto 37 persone sono guarite dal coronavirus e il loro tampone è ora negativo, dall’Ospedale Sacco è arrivata l’importante notizia dell’isolamento del ceppo italiano del virus e infine iniziano a diminuire i ricoveri nelle strutture lombarde”.