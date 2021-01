Controlli Covid-19 della Polizia di Terni, numerose le autovetture fermate

Sono in corso su tutto il territorio cittadino, in particolare in centro e in zona industriale, i controlli del territorio della Polizia di Stato di Terni, disposti dal Questore Roberto Massucci, finalizzati al contrasto al crimine diffuso e alla verifica dell’osservanza delle misure anti Covid-19, con particolare attenzione agli spostamenti fra le regioni. Impiegate, nei posti di blocco nelle arterie di accesso alla città, pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche; numerose le autovetture fermate e le persone controllate, tra le quali due residenti nel Lazio, che hanno sottoscritto l’autocertificazione che poi verrà sottoposta a verifica.