Cocaina nel bosco, arrestato 19enne a Città della Pieve

Sorpreso con 37 grammi e 44 dosi già pronte allo spaccio
È stato sorpreso dai Carabinieri mentre si addentrava in un’area boschiva con la droga già suddivisa in dosi: un 19enne di origine albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Città della Pieve, con il supporto della Stazione locale, al termine di una mirata attività investigativa. Le indagini avevano permesso di individuare, nella frazione di Ponticelli, un bosco utilizzato come deposito temporaneo per occultare lo stupefacente e aggirare eventuali controlli.
Il sospetto ha trovato conferma durante i servizi di osservazione: il giovane è stato infatti bloccato mentre si muoveva tra la vegetazione con 37 grammi di cocaina, già suddivisi in 44 involucri pronti per la vendita. In suo possesso anche 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
Alla luce degli elementi raccolti, il 19enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, trasferito nel carcere di Capanne.
L’intervento si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati sul territorio, intensificati nelle ultime settimane per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.
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