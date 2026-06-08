Blitz antidroga a Terni arrestati tre stranieri

I Carabinieri intensificano i controlli a Terni

L’operazione del Comando Provinciale

Blitz antidroga – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni ha recentemente concluso una vasta operazione di contrasto al traffico di stupefacenti. L’attività si è sviluppata nelle scorse settimane e si è protratta fino al ponte del 2 giugno. L’azione ha interessato diverse aree del capoluogo umbro, monitorando sia i quartieri centrali sia le zone periferiche. Il piano straordinario ha visto l’impiego coordinato di militari in abiti civili del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa, affiancati dal personale in uniforme della Compagnia e del Gruppo Carabinieri Forestale. Il bilancio complessivo dell’attività investigativa registra tre arresti in flagranza di reato e due denunce a piede libero. Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato complessivamente 59 grammi di cocaina e 276 grammi di hashish.

I tre arresti in flagranza

Il primo intervento è scaturito dalle segnalazioni di alcuni commercianti di via dell’Argine. I militari della Sezione Operativa e del Nucleo Forestale hanno avviato un servizio di osservazione, individuando un cittadino albanese di venti anni che si muoveva all’interno della vegetazione lungo il fiume Nera. Il giovane è stato sorpreso mentre nascondeva un contenitore metallico contenente 26 dosi di cocaina, per un peso di 24 grammi. La perquisizione è stata poi estesa alla sua camera d’albergo in centro, dove è stata trovata un’ulteriore dose di hashish.

Il secondo arresto riguarda un cittadino marocchino di 31 anni, non in regola con il soggiorno sul territorio nazionale. L’uomo è stato notato in via Rosselli da una pattuglia della Sezione Radiomobile mentre cercava di eludere il controllo. Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, pari a oltre 17 grammi, e di 3 grammi di hashish occultati negli indumenti intimi.

Nel pomeriggio del 2 giugno, la Sezione Radiomobile ha effettuato il terzo arresto in una strada vicinale nella zona di Cesi, in località San Biagio. Un cittadino albanese di 24 anni, residente nelle Marche e con precedenti specifici, è stato controllato a bordo di un’auto ferma. L’ispezione ha permesso di rinvenire 28 dosi di cocaina, per un peso di oltre 17 grammi, nascoste nella biancheria intima.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, i primi due fermati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il terzo è stato trattenuto nella camera di sicurezza. Successivamente, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti i provvedimenti restrittivi, disponendo per i tre soggetti la misura del divieto di dimora nella provincia di Terni. Contestualmente è stata avviata la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio da parte del Questore.

I deferimenti a piede libero

Nel contesto della medesima attività, lo scorso 25 maggio, il Nucleo Investigativo e la Stazione di Arrone hanno denunciato due cittadini italiani residenti a Terni, rispettivamente di 28 e 24 anni. Il primo è stato fermato in via degli Oleandri e ha tentato inutilmente di disfarsi di un involucro contenente due panetti di hashish per un peso di circa 207 grammi. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha rivelato altri 13 grammi della stessa sostanza. I successivi accertamenti hanno evidenziato i contatti tra il ventottenne e un ventiquattrenne. L’ispezione presso la dimora di quest’ultimo ha portato al sequestro di oltre 53 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase del giudizio di primo grado.