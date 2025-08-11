Base jumper perugino grave dopo l’impatto sul Brento

11 Agosto 2025 Cronaca, InEvidenza
Incidente durante un lancio, soccorsi in azione per il recupero

 

Base jumper perugino – Un atleta di base jumping, un quarantottenne originario di Perugia, si trova in condizioni critiche a seguito di un grave incidente avvenuto sul Monte Brento. L’evento, verificatosi lunedì mattina, ha coinvolto il paracadutista durante un lancio dalla parete rocciosa, nota come “verticale Boomerang”. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo durante la fase di discesa, impattando violentemente contro la roccia prima di restare appeso alla sua attrezzatura a circa cinquanta metri da terra.

L’incidente è stato osservato da altri praticanti della disciplina, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La risposta è stata rapida e coordinata, con l’intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico e dell’elisoccorso. Le squadre di soccorso hanno raggiunto il perugino e, dopo averlo stabilizzato e medicalizzato sul posto, lo hanno assicurato a una barella per il trasporto.

L’operazione di recupero, complessa a causa della posizione impervia, si è conclusa con il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. I medici stanno monitorando attentamente il paziente, che presenta traumi seri. L’incidente mette in luce i pericoli insiti nel base jumping, uno sport estremo che attira atleti da tutto il mondo, proprio come la nota zona del Monte Brento in Trentino-Alto Adige. La comunità del base jumping locale è in apprensione per le sorti del loro collega.

