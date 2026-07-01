Auto si ribalta a Gubbio, conducente soccorso con l’elisoccorso

Incidente a Monte Luiano, Vigili del fuoco estraggono il ferito

Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di mercoledì nel territorio comunale di Gubbio, dove un’autovettura si è ribaltata lungo la viabilità in località Monte Luiano. L’allarme è stato lanciato intorno alle 4.30, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Gubbio, che ha trovato il conducente ancora intrappolato all’interno dell’abitacolo del veicolo. I pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso, lavorando per mettere in sicurezza l’area dell’incidente e liberare la persona rimasta coinvolta nel ribaltamento.

Le operazioni di soccorso

L’intervento dei Vigili del fuoco si è concentrato inizialmente sull’estrazione del conducente dall’abitacolo deformato dopo il ribaltamento della vettura. Una volta conclusa l’operazione, il ferito è stato affidato al personale sanitario del servizio di emergenza 118, giunto sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure. Valutate le condizioni della persona coinvolta e la necessità di un trasferimento rapido verso una struttura ospedaliera attrezzata, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Nibbio. L’elicottero sanitario ha raggiunto la zona dell’incidente e, dopo le operazioni di stabilizzazione del paziente. Il ferito, un uomo straniero del 52 è, stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stato preso in carico dal personale medico.

Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le verifiche serviranno a chiarire le circostanze che hanno portato il veicolo a ribaltarsi e ad accertare eventuali fattori che possano avere contribuito al sinistro. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni di salute del conducente né sono state rese note le cause che hanno determinato il ribaltamento dell’automobile. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono tuttora in corso.