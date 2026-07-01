Attigliano, arrestata con cocaina pronta per essere spacciata

Controllo dei Carabinieri, sequestrate diciannove dosi di droga

I Carabinieri della Compagnia di Amelia hanno arrestato una donna straniera con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dei militari della Stazione di Giove, e si è conclusa con il sequestro di cocaina, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L’intervento è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato durante un posto di controllo predisposto nel centro abitato di Attigliano. La pattuglia ha fermato un’autovettura condotta da una donna di mezza età il cui comportamento, apparso particolarmente agitato e insofferente durante le verifiche, ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione e il ritrovamento della cocaina

Dopo aver rilevato l’atteggiamento sospetto della conducente, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute diciannove dosi di cocaina già confezionate, per un peso complessivo di poco superiore ai tredici grammi. Il ritrovamento ha rafforzato l’ipotesi investigativa secondo cui la sostanza fosse destinata all’attività di spaccio. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso l’abitazione della donna, dove i militari hanno esteso la perquisizione domiciliare.

Sequestrati denaro e materiale per il confezionamento

All’interno dell’abitazione gli investigatori hanno trovato materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente e una somma in contanti pari a 275 euro. Secondo gli elementi raccolti durante l’attività investigativa, il denaro potrebbe rappresentare il provento dell’attività di spaccio. Sia il denaro sia il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro insieme alla cocaina recuperata nel corso delle perquisizioni.

L’insieme degli elementi acquisiti ha portato i militari ad arrestare la donna con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Convalida dell’arresto

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Terni, l’arrestata è stata condotta davanti all’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla diffusione della droga sul territorio.