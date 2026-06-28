Allarme caldo in Umbria, aumentano accessi e ricoveri ospedalieri

Pressione in crescita nei pronto soccorso di Perugia e Terni per il caldo

Allarme caldo – In Umbria l’ondata di caldo che sta interessando la regione da diversi giorni sta generando un aumento degli accessi ai pronto soccorso, con una pressione crescente soprattutto tra la popolazione anziana. Le alte temperature, che continuano a mantenersi su livelli critici, stanno provocando malesseri legati allo stress termico, con episodi che richiedono assistenza immediata.

A Perugia, nella giornata di ieri, si sono registrati diversi ricoveri di persone anziane che hanno manifestato sintomi riconducibili al caldo intenso, tra cui perdita di coscienza e forti cefalee. I medici segnalano che molti dei pazienti coinvolti presentano patologie croniche che li rendono più vulnerabili alle condizioni climatiche estreme. Anche a Terni si sono verificati episodi di sincope in ambito domestico, in particolare tra soggetti con problemi cardiovascolari.

Secondo i direttori dei pronto soccorso, Giuseppe Groff e Fausto Parisi, la situazione richiede attenzione costante. I due professionisti sottolineano che, pur non essendo stati registrati numeri fuori scala rispetto alla media stagionale, l’impatto del caldo sulle persone fragili è evidente e in crescita. Per questo invitano gli anziani a trascorrere le ore più calde in ambienti freschi e ventilati, mantenendo un’adeguata idratazione per ridurre il rischio di complicazioni.

Inoltre, Groff e Parisi esortano la popolazione a prestare particolare cura a chi vive da solo, verificando regolarmente il loro stato di salute e offrendo supporto quando necessario. Le raccomandazioni dei medici mirano a prevenire ulteriori accessi ospedalieri e a contenere gli effetti dell’ondata di calore, che potrebbe proseguire nei prossimi giorni.

La situazione, monitorata costantemente dalle strutture sanitarie umbre, conferma come le temperature elevate rappresentino un fattore di rischio significativo per le fasce più fragili della popolazione. Le autorità sanitarie ribadiscono l’importanza di adottare comportamenti prudenti per limitare gli effetti del caldo e proteggere chi è maggiormente esposto.