Addio a Reginaldo Panzolini, vicepresidente Chianelli

Era padre della responsabile stampa dell’ospedale

Perugia, 26 -06 2026 – È morto Reginaldo Panzolini, noto anche come Eraldo, vicepresidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli e padre di Simona Panzolini, responsabile dell’ufficio stampa dell’ospedale. La scomparsa ha colpito profondamente l’intera realtà associativa, che perde una delle sue figure di riferimento più longeve e apprezzate.

Il presidente del Comitato, Franco Chianelli, ha voluto ricordare pubblicamente il collega con parole cariche di affetto e riconoscenza. Secondo quanto dichiarato, Panzolini aveva ricoperto la carica di vicepresidente con piena dedizione, mettendo sempre a disposizione dell’associazione il proprio tempo e le proprie energie. Il presidente lo ha descritto come un amico prima ancora che un collaboratore, sottolineando quanto il suo contributo fosse stato prezioso per le attività del Comitato nel corso degli anni.

Franco Chianelli, a nome proprio, della moglie Luciana e di tutti i consiglieri, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Panzolini, evidenziandone la serietà, la passione, l’onestà e la disponibilità costante nel rispondere alle necessità dell’organizzazione. Qualità che, stando alle parole del presidente, lo avevano reso un punto fermo e insostituibile all’interno del gruppo.

I funerali di Reginaldo Panzolini si terranno sabato mattina alle ore 9.30 presso la Chiesa parrocchiale di Collestrada.