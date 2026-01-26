Ignazio Danti rivive tra scienza e romanzo a Perugia evento!

Presentazione del libro tra arte e storia cuore di Perugia!

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17.30, la Galleria d’Arte Entropia di Perugia ospiterà la presentazione del volume Ignazio Danti, la storia come un romanzo, firmato dall’ingegner Lamberto Fornari e pubblicato da Tevere Edizioni e Bertoni Editore. L’incontro si svolgerà all’interno del Centro Culturale Luigi Bonazzi, in un contesto artistico fortemente evocativo, tra le opere del Maestro Franco Venanti, che accompagneranno idealmente il racconto di una delle figure più affascinanti del Rinascimento.

Un dialogo tra ricerca storica e narrazione

A dialogare con l’autore sarà il professor Bruno Mohorovich, noto divulgatore culturale, chiamato ad approfondire i temi centrali del libro e il metodo narrativo scelto. L’opera ricostruisce la vicenda umana e intellettuale di Ignazio Danti, cartografo, matematico e cosmografo di straordinaria modernità, restituendo al lettore un ritratto vivido e accessibile, capace di unire rigore storico e ritmo narrativo.

Ignazio Danti, genio oltre il suo tempo

Nel volume, Danti emerge come protagonista di un’epoca di profonde trasformazioni, un uomo capace di interpretare il mondo attraverso la scienza e la visione, superando i limiti geografici e culturali del suo tempo. Tra mappe, scoperte e osservazioni cosmografiche, la sua figura prende forma in un racconto che valorizza il contributo dato alla conoscenza e alla crescita culturale non solo dell’Umbria, ma dell’intero panorama rinascimentale.

Un omaggio alla storia culturale di Perugia

Il libro rappresenta anche un ritorno simbolico alle radici, riportando al centro dell’attenzione una personalità storica legata a Perugia, città da cui Danti seppe proiettarsi oltre ogni confine. Il progetto editoriale nasce dalla volontà di valorizzare grandi figure del passato, sostenuto dalla passione dell’autore e dalla consulenza di Francesco Fornari, che ha contribuito allo sviluppo dell’impianto culturale dell’opera.

Tra arte, televisione e divulgazione

Oltre all’appuntamento in Galleria Entropia, in via Alessi 14/16, il volume sarà illustrato anche in diretta televisiva e web su Umbria Network, sempre sabato 31 gennaio alle ore 15. Nei giorni successivi, la presentazione proseguirà in diverse biblioteche cittadine, ampliando il percorso di divulgazione e consolidando il dialogo tra storia, arte e pubblico. Un viaggio narrativo che intreccia scienza e umanità, restituendo attualità e profondità a un protagonista centrale del Rinascimento.