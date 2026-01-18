Ternana Women, vittoria di carattere: battuta la Lazio 1-0 al Gubbiotti

Ad Arrone la Ternana supera la Lazio: decide Pellegrino Cimò nel finale

La Ternana Women ritrova il sorriso davanti al pubblico del Moreno Gubbiotti, centrando la prima vittoria casalinga in campionato e superando la Lazio Women per 1-0 al termine di una gara intensa, fisica e combattuta fino all’ultimo minuto. A decidere il match è il gol di Giada Pellegrino Cimò, premiata come MVP di giornata e protagonista assoluta della ripresa.

La giornata si era aperta con un momento di grande emozione: prima del fischio d’inizio, lo stadio ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso a 76 anni. In mattinata, invece, spazio al futuro del calcio femminile con l’amichevole tra le Under 11 di Ternana e Lazio al campo Sabotino, culminata con l’ingresso in campo delle giovani calciatrici insieme alle due squadre.

La partita entra subito nel vivo. Al 7’ Gomes recupera palla in area e prova il destro a giro, ma Durante blocca senza difficoltà. La Lazio risponde al 24’ con una bella combinazione Le Bihan–Goldoni, ma il sinistro dell’attaccante biancoceleste termina a lato. Nel primo tempo Ardizzone gioca la prima card chiedendo il rosso per un fallo su Martins, ma l’arbitro conferma la decisione iniziale, lasciando la Ternana con una card in meno.

Nella ripresa cresce la pressione rossoverde, trascinata da una Pellegrino Cimò incontenibile. L’attaccante sfiora il gol in tre occasioni: al 13’ con un sinistro a incrociare, al 16’ dal limite e al 24’, quando ruba palla e costringe Durante alla deviazione in angolo. La Lazio risponde con due fiammate: al 29’ Le Bihan sfiora il palo e al 34’ Goldoni chiama Schroffenegger a una parata straordinaria.

Il momento decisivo arriva al 45’. Petrara trova un corridoio perfetto per Pellegrino Cimò, che incrocia con precisione e fa esplodere il Gubbiotti: è l’1-0, il terzo gol in campionato per la palermitana.

Nel finale la tensione sale. Ardizzone utilizza la seconda card per un fallo su Pellegrino Cimò, con ammonizione a Le Bihan dopo review. Al 56’ arriva anche l’espulsione di Karczewska, confermata dopo la revisione arbitrale. La Ternana gestisce con ordine gli ultimi minuti e porta a casa tre punti fondamentali.

Al triplice fischio è festa rossoverde: la Ternana Women conquista la seconda vittoria stagionale, aggancia il Genoa e si avvicina a Parma e Sassuolo nella corsa salvezza. Una vittoria di cuore, sacrificio e identità, che può segnare un punto di svolta nella stagione.

TERNANA WOMEN-LAZIO WOMEN, IL TABELLINO

TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger, Martins (29’ st Massimino), Corrado (48’ st Eržen), Pacioni, Peruzzo; Pastrenge (48’ st Di Giammarino), Breitner, Pellegrino Cimò; Regazzoli (25’ st Petrara); Gomes, Pirone. A disposizione: Ciccioli, Ghioc, Porcarelli, Lázaro, Labate, Vigliucci, Quazzico, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone.

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante, Baltrip, Connolly, D’Auria; Monnecchi (20’ st Visentin), Goldoni (44’ st Karczewska), Benoit (44’ st Martin), Castiello, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Karresmaa, Cafferata. Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: Ursini di Pescara

Reti: 45’ st Pellegrino Cimò

Note. Espulsa al 60’ st Karczewska. Ammonite: Monnecchi, Corrado, Benoit, Connolly, Petrara, Peruzzo, Le Bihan, Oliviero. Angoli: 3-6. Recupero tempo: 4-7