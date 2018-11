Rugby, la Barton Perugia finalmente vincente, sconfitti medicei 29-21 Si aggiudica 5 punti la Barton Rugby Perugia vincendo in casa contro il Toscana Aeroporti I Medicei con un punteggio di 29 a 21. Vittoria importante questa per la classifica del Girone 3 del Campionato di serie A che vede la squadra biancorossa salire dall’ottavo al sesto posto con 9 punti totali realizzati. Positivo il commento del tecnico Fabrizio Fastellini. “Avevamo bisogno di 5 punti e 5 punti abbiamo ottenuto – ha dichiarato –.

Abbiamo lavorato bene rispetto ai nostri avversari, realizzando subito due mete. Pur subendo un ritorno dei Medicei siamo comunque rimasti sempre in vantaggio e alla fine siamo stati capaci di portare a casa la vittoria. Abbiamo sicuramente degli aspetti su cui lavorare e lavoreremo su questi in vista della prossima partita contro il Benevento”. Il prossimo appuntamento per il Rugby Perugia è previsto per domenica 2 dicembre a Benevento, dove affronterà la squadra padrone di casa, attualmente ultimo in classifica.

Rugby Perugia – Toscana Aeroporti I Medicei 29 – 21

Barton Rugby Perugia: Vizioli A.M.(30’ st Bevagna), Crotti L., Masilla F.(K), De Leo S., Bellezza E., Bigarini A., Battistacci G.(39’ st Paoletti), Balucani L.(19’ st Zualdi), Fortunato F.M., Bellezza M.(30’ st Sonini), Mazzanti L., Wood B. R., Macchioni P.(1 st Alunni Cardinali), Pettirossi M., Gatti F. (11’ st Cecchetti) A disposizione: Bello F., Betti L.

All: Speziali Alessandro

Toscana Aeroporti I Medicei: Taddei E., Marucelli F.(29’ st Falleri), D’alesio T., D’Andrea G., Cervellati A.(6’ st Rios), Reale R., Elegi N., Cacciagrano K., Chianucci A., Fissi F.(19’ st Di Donna), Savia L., Massimo V.(16’ st Biagini), Montivero L.A.(14’ st Del Bono), Kapaj D.(11’ st Bartolini), Piccioli R. A disposizione: Krifi N., Panerai B.,

All: Lo Valvo Daniel

Cartelini al 35’ pt rosso a Chianucci (Toscana Aeroporti I Medicei) e al 23’ st giallo Fortunato (Rugby Perugia)

Calciatori: Masilla (Rugby Perugia) 4/7 Reale (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/3