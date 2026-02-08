Pettinari guida la Ternana ma il pari di Pontedera pesa

Occasione sfumata nel finale per la Ternana a Pontedera

La Ternana torna dalla trasferta toscana con un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazione. Sul campo del Pontedera, fanalino di coda, i rossoverdi non vanno oltre il 2-2, nonostante una prova offensiva vivace e la doppietta di Stefano Pettinari, protagonista assoluto della serata. La squadra umbra aveva costruito i presupposti per portare a casa l’intera posta, ma alcune imprecisioni nei momenti decisivi hanno finito per pesare.

### Un avvio brillante che illude le Fere

La gara si accende subito: dopo appena sei minuti, Pettinari trova il varco giusto e firma un gol di pregevole fattura, frutto di un movimento rapido e di una conclusione precisa che sorprende la retroguardia toscana. La Ternana, sulle ali dell’entusiasmo, sfiora il raddoppio poco dopo con un legno che avrebbe potuto indirizzare definitivamente la sfida.

Il Pontedera fatica a contenere le iniziative rossoverdi, ma resta in partita e attende il momento per colpire. La prima frazione scorre con la Ternana in controllo, pur senza riuscire a chiudere il match.

### Ripresa pirotecnica e botta e risposta immediato

Il secondo tempo si apre con un ritmo completamente diverso. All’8’, Yeboah approfitta di un’incertezza difensiva e riporta il risultato in equilibrio. La reazione della Ternana è immediata: due minuti più tardi, ancora Pettinari si fa trovare pronto e riporta avanti i suoi con una conclusione potente che non lascia scampo al portiere avversario.

La gioia, però, dura poco. Al 13’, Yeboah completa la sua personale doppietta, sfruttando un’azione rapida che coglie impreparata la difesa umbra. In un quarto d’ora scoppiettante, la partita cambia volto tre volte, lasciando spazio a un finale aperto a ogni scenario.

### Occasioni nel finale e un pareggio che sa di occasione persa

Negli ultimi minuti la Ternana costruisce le opportunità per chiudere la gara. Donati ha sui piedi il pallone del possibile 2-3, ma da posizione favorevole non trova la porta. Poco dopo è Saracco, estremo difensore del Pontedera, a negare il gol decisivo con un intervento provvidenziale.

Il triplice fischio sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca alle Fere, consapevoli di aver avuto le chance per tornare a casa con un successo prezioso. La prestazione offensiva, trainata da un Pettinari in grande serata, non basta a compensare alcune disattenzioni difensive che hanno permesso ai toscani di rimanere aggrappati al risultato.

La Ternana riparte da questo 2-2 con la consapevolezza di dover essere più cinica nei momenti chiave, soprattutto contro avversari che sulla carta sembrano alla portata.