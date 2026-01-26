Pallavolo rilancia Perugia: Block Devils verso la sfida Las Palmas

Settimana decisiva per la Sir, attesa Las Palmas a Perugia

La pallavolo bianconera riparte con slancio dopo la vittoria in rimonta ottenuta nel confronto ad alta intensità con Trentino, un successo che ha restituito fiducia e consapevolezza alla Sir Sicoma Monini Perugia alla vigilia di una settimana compressa e determinante. La squadra ha analizzato a fondo la prestazione, concentrandosi soprattutto su quel primo set che aveva messo in difficoltà i padroni di casa, complici le assenze pesanti nel roster avversario e un avvio sottotono dei Block Devils.

Reazione dopo un avvio complicato

Il gruppo di Marcelo Mendez ha dovuto fare i conti con un Trentino privo di Lavia e soprattutto di Michieletto, rimasto a riposo per un fastidio lombare. Nonostante ciò, gli ospiti hanno imposto un ritmo feroce nel primo parziale, costruendo un margine ampio grazie a otto muri diretti e a una pressione costante che ha limitato le soluzioni offensive dei bianconeri. Perugia ha scelto di resettare, ripartire e ritrovare ordine nei fondamentali, crescendo progressivamente dal secondo set fino a dominare terzo e quarto, conquistando tre punti pesanti.

Sebastian Solè ha sintetizzato la serata con lucidità, sottolineando la capacità della squadra di reagire e di ritrovare la propria identità tecnica dopo un avvio complicato. Il centrale argentino ha chiuso con 7 punti e 3 muri, confermando la sua solidità nei momenti chiave.

Lorenzetti: “Una lezione utile per il futuro”

Anche Angelo Lorenzetti ha evidenziato il valore formativo del primo set, definendolo un passaggio da non archiviare come semplice incidente ma come un riferimento utile per comprendere limiti e potenzialità. Il tecnico ha insistito sulla necessità di mantenere costanza, tenacia e capacità di lettura, elementi indispensabili ora che la stagione entra nella sua fase più calda. Perugia, ha ribadito, deve valorizzare ciò che sa fare meglio, senza nascondere le fragilità che gli avversari potrebbero sfruttare.

Mercoledì arriva Las Palmas al PalaBarton

La settimana corta porta subito un nuovo appuntamento cruciale: mercoledì sera, al PalaBarton di Perugia, la Sir affronterà il Guaguas Las Palmas per la quarta giornata della Pool C di Champions League. All’andata, alla Gran Canaria Arena, i bianconeri avevano dovuto lottare fino al tie-break per piegare una squadra aggressiva e tecnicamente brillante, capace di tenere testa ai campioni d’Europa per oltre due ore di gioco.

Solè si aspetta un’altra battaglia intensa, ma ha ribadito che la squadra sta attraversando un periodo di crescita costante e vuole proseguire la striscia positiva con un’altra prestazione solida e determinata.

Conferenza stampa pre-Champions con Ishikawa

Domani, sempre a Perugia, è prevista la conferenza stampa pre-match con la presenza del Presidente Gino Sirci e dello schiacciatore Yuki Ishikawa, appuntamento fissato alle 11:30 nella sala video del PalaBarton Energy. Sarà presente anche Marco Mariani di Farmacentro, pronto a presentare una nuova iniziativa dedicata alle farmacie del network, ulteriore segnale dell’attenzione del club verso il territorio e le sue realtà.

La Sir si prepara così a un nuovo capitolo della sua stagione europea, con l’obiettivo di consolidare il percorso nella Pool C e confermare la propria identità competitiva davanti al pubblico di casa.