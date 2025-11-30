Junior Tennis Perugia retrocede, Palermo resta in A1

30 Novembre 2025 Rita Paltracca Sport 0
Junior Tennis Perugia retrocede, Palermo resta in A1

Playoff amari, unica squadra umbra lascia la massima serie

Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance saluta la Serie A1 e ripartirà dalla A2 nel 2026. La retrocessione è stata sancita dal doppio confronto di playout contro il Circolo Tennis Palermo, che ha confermato la propria superiorità sia in Umbria sia in Sicilia. Dopo la sconfitta casalinga, i gialloblù di Tarpani e Grasselli hanno ceduto anche nel ritorno, con i giochi praticamente chiusi già al termine dei singolari.

L’unico punto conquistato dai perugini porta la firma di Gilberto Casucci, capace di imporsi con determinazione e orgoglio. Per il resto, la giornata ha visto il successo dei siciliani: Francesco Passaro è stato nuovamente battuto da Gabriele Piraino, Stijn Slump ha ceduto a Luca Potenza, mentre Alessandro Giannessi, dopo un avvio brillante, ha perso al tie-break contro il tedesco Oetzbach. Una serie di risultati che hanno reso impossibile la rimonta, consegnando al Palermo la salvezza e ai perugini la delusione della retrocessione.

Campionato Nazionale Affiliati serie A1 Maschile – Ritorno dei playout

Circolo del Tennis Palermo – Junior Tennis Perugia M Plus Performance 3-1 (andata 4-2)

Singolari

Gabriele Piraino b. Francesco Passaro 62 76(1)

Luca Potenza b. Stijn Slump 63 63

Adrian Oetzbach b. Alessandro Giannessi 16 62 76(4)

Gilberto Casucci b. Francesco Mineo Mineo 63 62

Capitano Roberto Tarpani

Vice Capitano Andrea Grasselli

Il verdetto pesa non solo sul piano sportivo, ma anche simbolico: lo Junior era l’unica realtà umbra presente nella massima serie nazionale, e il ritorno in A2 rappresenta un passo indietro che richiederà nuove energie e programmazione. La società, tuttavia, ha già annunciato la volontà di ripartire con rinnovata determinazione, puntando su giovani talenti e sull’esperienza dei veterani per costruire un percorso di crescita.

Il confronto con Palermo ha messo in luce la differenza di profondità tra le due rose, ma anche la capacità dei gialloblù di lottare fino all’ultimo scambio. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato spirito di sacrificio e compattezza, elementi che saranno fondamentali per affrontare la prossima stagione. come riporta il comunicato di Junior Perugia S.S.D. a r.l.

La retrocessione segna un momento difficile, ma non definitivo. Lo Junior Tennis Perugia ha già dimostrato in passato di saper risalire e di avere una base solida di appassionati e sostenitori. La sfida ora sarà trasformare la delusione in motivazione, con l’obiettivo di tornare protagonista nella Serie A1.

*