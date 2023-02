Bartoccini-Fortinfissi Perugia, verso Pinerolo per una gara che vale un’intera stagione

La grande prestazione di domenica scorsa è ancora ben vivida nella mente dai fans più appassionati ma è già tempo di lasciarsela alle spalle e prepararsi per la gara che probabilmente sarà cruciale per definire un’intera stagione, inutile dire che l’attenzione da parte dello staff umbro è stata massima poiché andare a conquistare il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte non sarà certo facile, dall’altra parte ci sarà un’agguerritissima Wash4Green Pinerolo ben consapevole del fatto che non sarà una semplice gara ma più probabilmente (anche se lo sport c’insegna che tutto può succedere) un aut aut relativo alla sua permanenza nella massima serie. Sarà dunque una gara vera nel più ampio dei termini e per questo la Rai Sport+HD sarà lì con le sue telecamere domani sera a partire dalle 20.30 con le voci di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

Va dritto al punto coach Matteo Bertini. “Sarà una partita fondamentale per il proseguo della stagione, una vittoria ci permetterebbe di staccare in maniera importante Pinerolo e quindi ne siamo ben consapevoli. Arriviamo a questa gara con il morale alto vista la bella vittoria di domenica scorsa contro Casalmaggiore. Ovviamente in questa settimana abbiamo continuato a lavorare per mettere apposto quei meccanismi che ancora non sono perfetti perché va preso in considerazione che da gennaio ci sono state delle novità fondamentali e quindi siamo ancora work in progress ma il lavoro non ci spaventa, le ragazze hanno dimostrato di saper riprendere il lavoro sempre con grande motivazione anche dopo le sconfitte, poi questa settimana con la vittoria abbiamo una spinta in più, si respira una buona aria in palestra ma ci siamo sforzati nonostante tutto di mantenere la concentrazione alta perché sappiamo che quella con Pinerolo sarà una partita molto difficile dove il fattore campo non sarà dalla nostra parte ed una squadra dall’altra parte che spingerà al massimo per cercare di avvicinarci“. – Il pubblico una risorsa fondamentale- “Nelle ultime due gare la società si è adoperata molto per portare quanta più gente alla partita ed è stato veramente bello, senza considerare che poi la cosa si è riflessa anche sui risultati visto che abbiamo conquistato due vittorie, speriamo che qualcuno ci sarà anche a Pinerolo perché abbiamo bisogno del loro supporto, ma già da ora vorrei ringraziarli, ma soprattutto spero di poterli ripagare con altre vittorie“.

Le Probabili formazioni

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Santos, Galkowska, Polder, Nwakalor, Guerra, Gardini. Libero: Armini

Allenatore: Bertini

Wash4Green Pinerolo: Prandi, Zago, Gray, Akrari, Grajber, Ungureanu. Libero: Moro.

Allenatore: Marchiaro.

Arbitri: Andrea Puecher, Andrea Clemente.

I precedenti

Solo uno il precedente, quello del girone di andata vinto da Perugia il tre-break

Le Ex

Nessuna ex in campo.

In diretta su Rai Sport+HD (canale 58 del DTT) ed in streaming su VolleyballWorld domani sabato 18 febbraio.

La gara sarà trasmessa a partire dalle 20.15 su Rai Sport+HD con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta streaming e nei giorni successivi in modalità on-demand su volleyballworld.tv, per tutti i tifosi che useranno il codice sconto BARFOR10 al momento della sottoscrizione dell’abbonamento uno sconto del 10% sull’importo.