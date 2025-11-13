Appennino Superbike, domenica le premiazioni finali

Bertinoro ospita l’atto conclusivo delle sfide ciclistiche

Domenica 16 novembre 2025 il Teatro Comunale di Bertinoro (FC) sarà il palcoscenico delle attese premiazioni dell’Appennino Superbike, circuito nazionale che ha attraversato l’Italia con 13 gare da sud a nord, partendo da Sambuca di Sicilia fino alla Valle d’Aosta. L’evento segna la chiusura della stagione e riunisce atleti, società e appassionati in una giornata che celebra lo sport e annuncia il futuro calendario.

La cerimonia, organizzata da Contest360, prevede un programma serrato: alle 12:00 verranno consegnati i riconoscimenti per la Romagna Bike Cup, mentre dalle 15:00 sarà la volta delle premiazioni per i circuiti “Dal Monte Bianco all’Adriatico”, “Appennino Superbike” e “Coppa Romagna”.

Per la challenge tricolore saranno premiati i primi cinque classificati delle categorie amatoriali da ELMT a M9, le categorie femminili e i primi tre delle assolute. Riconoscimenti anche per tutti gli “all finisher”, con particolare attenzione agli abbinamenti tra le diverse sfide. Non mancheranno le classifiche dedicate agli Elite maschili e femminili, elemento distintivo rispetto ad altri circuiti italiani.

Tra i protagonisti spiccano Stefano Valdrighi (Bottecchia/EL), vincitore assoluto, e Luisa De Lorenzo Poz (Team Estebike Zordan/W3), prima tra le donne. Accanto a loro, nomi come Rodolfo Palmiero, Andrea Imolesi, Marco Tappi, Daniele Cavioli, Stefano Tini, Andrea Sercecchi, Fabio Fiorini, Valerio Castellari, Stefano Salvatori, Enrico Amadasi, Chiara Gastaldi e Annalisa D’Eliso. La società con più chilometri percorsi è il Bad Team, protagonista anche con diversi atleti premiati.

La giornata avrà un ulteriore momento di rilievo: alle 12:00 saranno presentati i programmi della stagione 2026, occasione cruciale per pianificare il nuovo anno sportivo. L’Appennino Superbike si conferma così non solo competizione, ma anche comunità viva e in crescita, capace di unire territori e passioni lungo tutta la dorsale italiana.