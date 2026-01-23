Regione Umbria, patto con la Toscana: asse per Medioetruria

Proietti e Giani siglano l’intesa a Monte Santa Maria Tiberina

MONTE SANTA MARIA TIBERINA, 23 gennaio 2026– Un’alleanza politica e strategica per ridisegnare il peso specifico del Centro Italia nello scacchiere nazionale. Questo è il senso profondo dell’intesa siglata oggi tra la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e il suo omologo toscano, Eugenio Giani. L’incontro, avvenuto simbolicamente in un borgo di confine dal passato toscano e dal presente umbro, ha sancito la nascita di un fronte comune articolato su quattro pilastri fondamentali: infrastrutture, cultura, sanità e ambiente. L’obiettivo dichiarato è la creazione di una “Italia Mediana” capace di dialogare con autorevolezza con il Governo nazionale per ottenere risorse e opere vitali per lo sviluppo socio-economico dei territori coinvolti.

La battaglia per l’Alta Velocità e la stazione Medioetruria

Il tema più urgente del vertice riguarda il comparto dei trasporti e della logistica ferroviaria. I due governatori hanno inviato un messaggio chiarissimo all’indirizzo di Roma, sollecitando l’apertura immediata di un tavolo di confronto tecnico-politico con i ministri Giorgetti e Salvini. Al centro della disputa c’è la realizzazione della stazione Medioetruria sulla linea dell’Alta Velocità. Il presidente Giani ha sottolineato con fermezza la necessità di passare dalle dichiarazioni d’intenti ai fatti, evidenziando come, attualmente, non figurino coperture finanziarie adeguate nell’ultima legge di bilancio. La richiesta è univoca: serve un cronoprogramma certo e un progetto effettivo che garantisca collegamenti rapidi anche nei nodi di Orvieto, Chiusi, Cortona e Arezzo, evitando che le comunità locali restino escluse dalla grande dorsale nord-sud.

Infrastrutture ferroviarie e il superamento della linea lenta

Oltre ai grandi hub di interconnessione, Proietti e Giani hanno affrontato le criticità quotidiane vissute dai pendolari. La Presidente della Regione Umbria ha ribadito la volontà di dirottare il transito degli Intercity sulla linea Direttissima, sottraendoli ai binari della cosiddetta “linea lenta” che troppi disagi arreca ai lavoratori e agli studenti. Potenziare la mobilità interna tra le due regioni non è considerata solo una questione tecnica, ma una leva economica imprescindibile per rafforzare l’integrazione tra i bacini produttivi e turistici delle due sponde, rendendo gli spostamenti ferroviari competitivi rispetto al trasporto privato su gomma.

Emergenza idrica e il salvataggio del Lago Trasimeno

Sul fronte ambientale, l’accordo ha toccato un punto di vitale importanza per l’ecosistema umbro: la gestione dei flussi idrici provenienti dalla diga di Montedoglio. L’invaso, situato in territorio toscano, è in grado di stoccare 135 milioni di metri cubi d’acqua e rappresenta la soluzione principale per contrastare la siccità che affligge il Lago Trasimeno. Giani ha espresso la ferma intenzione di collaborare per garantire rilasci idrici integrativi, ponendo fine alla ciclica emergenza che minaccia la biodiversità e l’economia turistica di uno degli specchi d’acqua più importanti dell’Italia centrale. L’idea è quella di una gestione condivisa delle risorse naturali che superi gli steccati amministrativi in nome della tutela ambientale.

Sanità d’eccellenza e grandi eventi della fede

Il protocollo d’intesa non trascura la salute dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio spirituale comune. In ambito sanitario, le due Regioni puntano a ridurre drasticamente la mobilità passiva attraverso una condivisione di centri di ricerca di eccellenza e un interscambio di competenze professionali tra i rispettivi sistemi sanitari. Sul piano culturale, l’attenzione è già rivolta al 2026, anno che segnerà il centenario della morte di San Francesco. Le celebrazioni francescane rappresentano un’occasione unica per promuovere i cammini religiosi che collegano i santuari toscani a quelli umbri, intercettando flussi turistici internazionali e offrendo un pacchetto integrato che unisca fede, arte e natura sotto il marchio identitario dell’Italia Mediana.

Una nuova visione politica per il Centro Italia

L’incontro di Monte Santa Maria Tiberina segna dunque l’avvio di una fase di cooperazione rafforzata, come riporta il comunicato dell’Agenzia Umbra Notizie. Per Stefania Proietti, si tratta di un passo decisivo verso il consolidamento di un’area geografica che troppo spesso è rimasta schiacciata tra le dinamiche del Nord produttivo e le esigenze del Sud. Mettere a sistema le eccellenze di Umbria e Toscana significa non solo migliorare i servizi per i residenti, ma proporsi come un interlocutore compatto e credibile di fronte alle sfide della transizione ecologica e digitale. Il patto dei quattro punti sarà ora declinato in tavoli tecnici permanenti per assicurare che ogni obiettivo trovi una traduzione operativa nel più breve tempo possibile.