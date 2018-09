Perugia dal cuore grande in favore dei Bambini di Dynamo Camp Durante il mese di settembre, in dieci città italiane – Bari, Firenze, Montevettolini, Perugia, Roma, Siena, Terni, Torino, Treviso e Varazze – si terranno altrettanti eventi, con il filo conduttore di rappresentare una caccia al tesoro e con il

A Perugia l’iniziativa, che si terrà il giorno 22 Settembre in via della Viola alle ore 16.00, è organizzata dalle Associazioni “Fuori dal Mondo” e “Omphalos” per promuovere e sostenere l’attività di Dynamo Camp Onlus che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. La Terapia Ricreativa, alla base di tutti i programmi e le attività Dynamo, ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.