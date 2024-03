Investire nelle seconde case: Umbria e Toscana attraggono clientela sempre più internazionale.

Alta la domanda di casali e ville di prestigio da mettere a reddito

La destinazione d’eccellenza, nel 2023 è l’Italia, scelta da oltre il 20% di turisti stranieri attratti dal lifestyle italiano e dalle tante ricchezze storico-artistiche-enogastronomiche.

A sottolinearlo è uno studio realizzato da Enit condotto da Unioncamere con il supporto tecnico di Isnart, che evidenzia l’espansione di un “turismo del lusso” in grado di intercettare e beneficiare del potere finanziario degli high spender. Lo stesso andamento è stato riscontrato nel mercato immobiliare delle seconde case di prestigio e il trend appare in crescita: si cerca una seconda casa dal sapore autentico in cui trascorrere le vacanze o come investimento, mettendola a reddito attraverso locazioni lunghe o brevi.

Già dal 2022 si è riscontrato un forte un aumento dell’interesse da parte degli acquirenti stranieri che hanno scelto di investire in Italia, attratti dallo stile di vita e dalle bellezze del Bel Paese come pure da prezzi più competitivi rispetto alle loro nazioni d’origine. Dati confermati anche dal network immobiliare Great Estate (www.greatestate.it), specializzato nelle compravendite internazionali di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana: il sogno di vivere in un casale in campagna, come pure la suggestione di abitare in un borgo antico hanno trainato le ricerche della clientela acquirente nazionale e internazionale nel 2023.

Si è trattato principalmente di acquisti di seconde case, da utilizzare per trascorrervi dei periodi di relax e, spesso, da mettere a reddito attraverso Great Stays www.greatstays.it, tour operator specializzato in ricettività ed esperienze turistiche in casali e ville di prestigio in Umbria e Toscana. Esperienze che possono essere vissute appieno durante un soggiorno da sogno per poi valutare l’acquisto. Quali sono i principali trend di ricerca?

La sostenibilità, per una vacanza a basso impatto ambientale, in cui il territorio viene rispettato, valorizzato e scoperto; la scoperta di sapori e lifestyle; il relax con la possibilità di esplorare i borghi d’arte. E poi ampi spazi, tanto verde, una bella piscina e la possibilità di coniugare benessere e convivialità. Come ad esempio un soggiorno immersi nel verde di Casale La Quercia, nelle campagne fra Umbria e Lazio, dove si può vivere un’esperienza unica nell’esclusiva casa sull’albero. O godere di viste mozzafiato della campagna senese da Podere i Poggi, da cui raggiungere la vicina Val d’Orcia, patrimonio Unesco.

Con la creazione del tour operator Great Stays, il network Great Estate continua la sua espansione, accogliendo la forte domanda di luxury short rentals e l’esigenza e volontà di offrire ai propri clienti un servizio sempre più dedicato, anche post-vendita.