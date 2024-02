Evento del primo marzo 2024 nell’ambito del progetto “Un cielo per tutti”

L’APS “StarLight, un planetario tra le dita” è un’associazione di promozione sociale che svolge didattica e divulgazione dell’astronomia presso scuole e pubblico generico. È, inoltre, impegnata nella ricerca di strategie e metodologie idonee alla comunicazione di questa scienza alle tutte le persone. In questo ambito, a seguire la Giornata Internazionale dedicata alle Malattie Rare del 29 febbraio, organizza il 1° marzo 2024 alle ore 21:00 un evento di sensibilizzazione alla tematica presso la Chiesa dei Santo Stefano e Valentino e la Torre degli Sciri, in collaborazione con le associazioni Rare Special Powers (RSP – APS) e La rete per le fragilità, secondo il seguente programma:

Introduzione alla tematica e alla serata

Eleonora Passeri, Presidente di Rare Special Powers (RSP – APS)

Stefania de Canonico, Presidente di La rete per le fragilità

Massimo Rolla, Garante regionale per le disabilità

Simonetta Ercoli, Presidente di StarLight… un planetario tra le dita

L’Associazione Rare Special Powers (RSP – APS), istituita nel 2021, si occupa di sensibilizzare nei confronti delle malattie rare e/o associate al neurosviluppo attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative di varia natura, diversi portatori d’interesse o stakeholders, dalla società civile alle istituzioni pubbliche ai policy makers. Rare Special Powers e StarLight… un planetario tra le dita hanno iniziato a collaborare nel 2019 nell’esplorare strategie valide per perseguire la finalità comune.

Rete per le Fragilità di Perugia, un’associazione nata a marzo 2023 dall’unione di forze di persone provenienti dagli ambiti professionali più disparati, che vanno dalla medicina al diritto, con sedi in Umbria e Molise, che si ripromette di sensibilizzare la conoscenza dei diritti dei più fragili e di porre in essere azioni volte all’abbattimento di quelle barriere mentali che si innalzano in ciascuno di noi quando ci troviamo di fronte a qualcuno diverso da noi, nella convinzione che la fragilità sia una caratteristica comune della società, un qualcosa che appartiene ad essa e non ad essa estranea.

L’Associazione Anffas per Loro di Trevi che si occupa di tutelare e difendere i diritti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e dei loro famigliari.

Nell’ambito dell’evento verranno presentate delle pillole sulle malattie rare, vista la vicinanza con la giornata internazionale delle malattie rare fissata per il 29 febbraio ed esposte le linee generali di un innovativo progetto, che avrà la sua prima esperienza il 1° giugno 2024, data dedicata alla manifestazione “Stelle per tutti”, promossa dalla Unione Astrofili Italiani (UAI) e dedicata alla fruibilità della conoscenza del cielo da parte di tutti. La serata sarà strutturata in modo analogo a quanto il progetto, che verrà presentato, propone a sviluppo annuale permanente.

Osservazione del cielo profondo dalla terrazza della Torre degli Sciri con tempo favorevole, condotta da StarLight.