Test Match Interregionali Umbria-Marche: si punta al raddoppio

Test Match Interregionali – Sabato 19 ottobre 2024, dalle 10.30, si sono svolti i Test Match del Campionato Interregionale F.I.G.C. D.C.P.S. Umbria – Marche presso il Campo Sportivo di Solomeo di Corciano, in Via della Carboneria, 13, 06073 Solomeo (PG). L’evento è stato fondamentale per determinare i livelli di partecipazione delle squadre, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di livelli disponibili, puntando a includere sia il Livello 3 che il Livello 2 per permettere a un numero maggiore di ragazze e ragazzi di partecipare.

Il campionato, che inizierà a novembre, si terrà presso il Campo Sportivo dell’Asd Ellera Calcio “G. Fioroni”, situato in Vocabolo Perella, 85, 06073 Corciano (PG). Rispetto alla stagione precedente, le squadre iscritte sono aumentate, accrescendo la rappresentatività e il prestigio sportivo della competizione.

Le squadre confermate per la nuova edizione includono:

A.S.D. Ellera Calcio A

A.S.D. Ellera Calcio B

S.S.D. Nuova Alba

U.S.D. Superga 48

A.S.D. Junior Città di Castello

A.P.D. Anthropos Civitanova Marche

A queste si sono aggiunte le seguenti nuove formazioni:

A.S.D. Angelana 1930

A.S.D. Pontevecchio

In particolare, la partecipazione dell’A.P.D. Anthropos Civitanova Marche è di grande prestigio. Questa polisportiva ha recentemente ottenuto successi eccezionali alle Paralimpiadi di Parigi, portando in Italia numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, oltre a stabilire record mondiali ed europei. La loro presenza rappresenta un grande orgoglio per il campionato interregionale.

Alla manifestazione hanno partecipato diverse autorità locali e regionali, tra cui:

Avv. Francesco Mangano , Stefano Gabrielli , Dott.ssa Giordana Tomassini e Dott. Francesco Cocilovo , in rappresentanza della Giunta del Comune di Corciano.

, , e , in rappresentanza della Giunta del Comune di Corciano. Dott.ssa Paola Fioroni, Vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle Persone con Disabilità.

Durante l’evento sono stati inviati anche i saluti dell’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Avv. Vossi, impegnato a Genova per motivi istituzionali, oltre agli auguri dell’Assessora al Sociale del Comune di Perugia, Costanza Spera, e del Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti.

Dopo le partite, si è svolto il consueto “Terzo Tempo”, momento conviviale che ha visto partecipare ragazzi e staff tecnici ed educativi in uno spirito di condivisione e inclusione, valori fondamentali di questo campionato.

Keywords: Test Match, Campionato Interregionale, FIGC, Solomeo, Corciano, Umbria, Marche, squadre