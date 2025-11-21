Block Devils pronti alla sfida intensa contro Itas Trentino

Giannelli guida Perugia in un match di grande equilibrio

Ultimo allenamento tecnico sul taraflex di Perugia per i Block Devils, che domani mattina partiranno alla volta di Trento. Nel pomeriggio è prevista una sessione di rifinitura direttamente sul campo della BTS Arena, teatro del big match di domenica alle ore 18 contro l’Itas Trentino, una delle sfide più attese della stagione.

La squadra umbra arriva all’appuntamento dopo due gare interne e con il ritorno a pieno regime del capitano Simone Giannelli, che ha sottolineato la durezza della partita: equilibrio, attenzione e capacità di resistere nei momenti chiave saranno determinanti. L’obiettivo dichiarato è quello di trascinare la sfida fino al tiebreak, consapevoli che ogni pallone potrà incidere sull’esito finale.

Trento si presenta con un sestetto rinnovato: l’opposto francese Theo Faure, lo schiacciatore spagnolo Jordi Ramon e la guida tecnica dell’argentino Marcelo Mendez, allenatore di grande esperienza internazionale. Nonostante l’assenza di Daniele Lavia, la formazione trentina resta competitiva grazie alla qualità di giocatori come Alessandro Michieletto, considerato tra i migliori al mondo.

Per Giannelli, ex bandiera trentina, la partita avrà un sapore speciale: tornare in un palazzetto sold out, davanti a vecchi amici e compagni di squadra, rappresenta un’emozione particolare. Tuttavia, il capitano bianconero ribadisce che sarà fondamentale mantenere concentrazione e ritmo, perché l’Itas è squadra di primissima fascia e ogni dettaglio potrà risultare decisivo.

Il livello della Superlega si è alzato e, come sottolinea Giannelli, ormai ogni incontro può trasformarsi in una battaglia punto a punto. Perugia punta a dimostrare solidità tecnica e mentale, cercando di imporre il proprio gioco e di resistere fino agli scambi finali. La sfida di domenica promette spettacolo e intensità, con due formazioni pronte a contendersi la vittoria fino all’ultimo pallone.