Accordo tra Regioni per sostenere candidatura italiana europea

🔬 Umbria e Sardegna rafforzano la collaborazione per sostenere la candidatura italiana dell’Einstein Telescope a Sos Enattos. Firmata una lettera d’intenti su ricerca, innovazione e alta formazione. Obiettivo: attrarre talenti, sviluppo e nuove opportunità per il Paese. 🇮🇹

Einstein Telescope, alleanza tra Umbria e Sardegna per ricerca

Umbria e Sardegna consolidano la collaborazione istituzionale per sostenere la candidatura italiana all’Einstein Telescope, il futuro osservatorio europeo di terza generazione dedicato allo studio delle onde gravitazionali. L’intesa è stata formalizzata con la firma di una lettera d’intenti sottoscritta dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dalla presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, nel corso di un incontro dedicato al progetto che punta a ospitare l’infrastruttura scientifica nell’area dell’ex miniera di Sos Enattos, nel territorio di Lula, in provincia di Nuoro.

L’accordo rafforza il percorso comune tra le due Regioni nei settori della ricerca, dell’innovazione tecnologica, dell’alta formazione e del trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo, con l’obiettivo di sostenere una candidatura considerata strategica per l’Italia e per l’Europa.

Collaborazione tra territori per una candidatura nazionale

L’intesa nasce dalla volontà di fare sistema attorno a uno dei più importanti progetti scientifici europei dei prossimi anni. La lettera d’intenti sancisce l’impegno delle due amministrazioni regionali a promuovere iniziative condivise e progetti comuni nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

La collaborazione interesserà università, centri di ricerca e realtà produttive, favorendo lo sviluppo di competenze avanzate e la valorizzazione delle eccellenze presenti nei rispettivi territori.

Secondo quanto emerso durante l’incontro, la cooperazione tra Umbria e Sardegna rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare la posizione italiana nella competizione internazionale che porterà alla scelta del sito destinato a ospitare l’Einstein Telescope.

Che cos’è l’Einstein Telescope

L’Einstein Telescope sarà il più avanzato osservatorio europeo di onde gravitazionali di terza generazione. L’infrastruttura sarà costituita da un grande interferometro sotterraneo progettato per rilevare con una sensibilità superiore rispetto agli strumenti oggi disponibili fenomeni cosmici come i buchi neri e altri eventi dell’universo.

Oltre al valore scientifico, il progetto è destinato a produrre ricadute anche nei settori della tecnologia, della geofisica e della sismologia, favorendo lo sviluppo di nuove applicazioni e competenze ad alto contenuto tecnologico.

La candidatura italiana individua come sede il sito di Sos Enattos, considerato idoneo grazie alle sue caratteristiche geologiche e ambientali.

Il contributo del sistema scientifico umbro

L’Umbria partecipa al progetto mettendo a disposizione competenze maturate negli anni nel settore della fisica e delle onde gravitazionali. In particolare, il contributo arriva dall’Università degli Studi di Perugia, dalla sezione perugina dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Laboratorio internazionale Caos, Centro per le applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia.

Il laboratorio, realizzato presso l’Ateneo perugino con il sostegno del progetto ETIC, dell’INFN e dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, sviluppa tecnologie dedicate all’isolamento sismico e alla riduzione del rumore termico, elementi indispensabili per il funzionamento dell’Einstein Telescope.

Le attività di ricerca svolte nel centro umbro sono inoltre orientate allo sviluppo di sistemi innovativi destinati all’allerta precoce dei terremoti.

Ricerca, formazione e trasferimento tecnologico

L’accordo tra le due Regioni guarda anche alla crescita del sistema della ricerca e dell’innovazione. L’intesa prevede infatti la costituzione di gruppi di lavoro congiunti, l’avvio di attività condivise di alta formazione e ricerca, il rafforzamento del trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo e la partecipazione comune a programmi nazionali ed europei.

Tra gli obiettivi indicati figura anche la valorizzazione del rapporto tra il Laboratorio Caos e il futuro Et Sunlab, nell’ottica di costruire una rete scientifica capace di sostenere il progetto e generare nuove opportunità di sviluppo.

Proietti: ricerca e innovazione per lo sviluppo

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha definito l’Einstein Telescope un investimento sul futuro, sui giovani e sulla capacità dei territori di creare sviluppo e occupazione qualificata.

Secondo Proietti, la candidatura di Sos Enattos può contare non soltanto sulle particolari caratteristiche geologiche dell’area, caratterizzata da silenzio sismico e stabilità del granito, ma anche su un sistema scientifico e tecnologico di alto livello nel quale l’Umbria è chiamata a svolgere un ruolo rilevante.

La presidente ha inoltre evidenziato come la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese possa contribuire ad attrarre e trattenere giovani talenti, dimostrando che anche le aree interne sono in grado di sviluppare conoscenze e infrastrutture competitive a livello internazionale.

Todde: una sfida che coinvolge tutto il Paese

La presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, ha sottolineato che il percorso condiviso con l’Umbria rafforza ulteriormente la candidatura italiana.

Todde ha ricordato il ruolo dei laboratori umbri e delle competenze sviluppate nel territorio regionale, evidenziando come il progetto non riguardi esclusivamente la Sardegna ma rappresenti un’opportunità per l’intero Paese.

Le due presidenti hanno ribadito che la candidatura dell’Einstein Telescope costituisce una sfida nazionale in grado di rafforzare il sistema italiano della ricerca, favorire l’attrazione di giovani ricercatori e consolidare il ruolo della scienza come leva di sviluppo economico e tecnologico.