Trasporti Umbria, Melasecche attacca De Rebotti e la giunta

Munoz stende anche la Repubblica Democratica del Congo, Colombia ai sedicesimi 1-0 con la seconda rete consecutiva del terzino, sudamericani a punteggio pieno.

Budimir gol e la Croazia vince 1-0, Panama eliminato Primi tre punti per gli uomini di Dalic al Mondiale nel giorno della 200esima presenza di Modric in nazionale

Kane in ombra e l’Inghilterra non segna, 0-0 contro il Ghana Le nazionali di Tuchel e Queiroz salgono a quota quattro nel girone L del Mondiale

Doppietta storica di Ronaldo, il Portogallo travolge l’Uzbekistan 5-0 Cr7 diventa il primo calciatore a firmare almeno un gol in sei edizioni dei Mondiali

Cina, all’esame dell’Assemblea Nazionale del Popolo ddl sulla finanza PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I legislatori cinesi stanno esaminando per la prima volta un disegno di legge sulla finanza, incentrato sul rafforzamento della regolamentazione, sulla prevenzione dei rischi e sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità.Il progetto è stato esaminato oggi, in prima lettura, durante la sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale […]

Italia-Usa, Meloni “La politica estera non è Temptation Island” ROMA (ITALPRESS) – “Sono rimasta sinceramente colpita. Ho letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, ma non so dire se sono vere. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a […]

Dopo sei anni riprendono i voli diretti Shanghai-Stoccolma STOCCOLMA (SVEZIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Eastern Airlines ha ripristinato i voli diretti tra Shanghai e Stoccolma, capitale della Svezia, dopo sei anni di sospensione, con un aeromobile a fusoliera larga Airbus A330 partito da Shanghai e atterrato in serata all’aeroporto di Stoccolma-Arlanda.L’aeromobile è poi ripartito alla volta dello Shanghai Pudong International Airport con oltre […]

Ue, Schlein “Serve un bilancio più coraggioso” Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, aprendo la direzione del partito.

Fenilchetonuria, al via da BioMarin progetto per qualità di vita oltre la malattia MILANO (ITALPRESS) – Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva, che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane: è quello che devono fare le persone con fenilchetonuria (PKU) per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l’11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E […]