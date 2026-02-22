Progressismo, Ferdinandi lancia la sfida al governo Meloni

Progressismo, Ferdinandi lancia la sfida al governo Meloni

 L’alleanza dei territori parte da Perugia per l’alternativa

ROMA, 22 febbraio 2026 – Il panorama politico italiano si arricchisce di una nuova spinta critica che parte dai territori per investire i palazzi romani. Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, ha approfittato della recente Conferenza nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra per tracciare una rotta alternativa, mettendo nel mirino le strategie dell’attuale esecutivo, come riporta Ansa. Secondo la prima cittadina, il presupposto fondamentale per ogni futura coalizione non può risiedere in ambizioni personali o calcoli di potere, ma deve ancorarsi profondamente ai bisogni tangibili della cittadinanza. La costruzione di un fronte comune richiede, dunque, un’analisi onesta delle urgenze del Paese, partendo da una base programmatica che sia specchio della realtà e non di una propaganda di facciata.

Il cuore della critica mossa dalla Ferdinandi risiede nella percezione di uno scollamento totale tra il racconto governativo e l’esperienza dei sindaci. Questi ultimi, definiti come i veri custodi della democrazia di prossimità, si scontrano ogni giorno con criticità che non troverebbero spazio nei dossier ministeriali. Per la sindaca, il governo starebbe descrivendo una nazione ideale che non trova riscontro nelle piazze o negli uffici comunali, dove le difficoltà economiche e sociali sono sempre più evidenti. Questa discrepanza trasforma l’azione politica in un esercizio retorico che ignora le vere sofferenze delle persone, rendendo necessaria una mobilitazione che riporti l’ascolto delle comunità locali al centro della scena nazionale.

L’attacco si fa ancora più serrato quando si analizza l’ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni. Ferdinandi non usa giri di parole, definendo il provvedimento come uno dei più deludenti dell’ultimo decennio per mancanza di visione e incisività. Le “ferite” aperte del Paese, a suo dire, sono state ignorate o affrontate con strumenti del tutto insufficienti. In particolare, la sindaca sottolinea come siano rimasti al palo temi cruciali quali l’accesso all’abitazione, il fenomeno dei lavoratori poveri e la gestione della sicurezza urbana. Proprio quest’ultima viene indicata come il simbolo di un fallimento evidente, poiché le promesse elettorali si sarebbero scontrate con una realtà fatta di tagli e mancanza di coordinamento sul campo.

Per superare questa fase, la proposta è quella di un’intesa strutturata che veda protagoniste le forze progressiste e la sinistra italiana. Non si tratta di un semplice cartello elettorale, ma di un progetto capace di offrire risposte concrete alle emergenze sociali. Ferdinandi insiste sulla necessità di una visione condivisa che parta dal basso, valorizzando l’esperienza di chi amministra città come Perugia. Solo attraverso un’alleanza credibile, che metta il lavoro dignitoso e la tutela dei più deboli in cima all’agenda, sarà possibile costruire un’alternativa solida. Il messaggio è chiaro: il cambiamento non si ottiene con gli slogan, ma con una politica che sappia tornare a toccare con mano le necessità di ogni singolo cittadino.

