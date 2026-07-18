Gesenu, il centrodestra attacca sulla nomina di Massimo Monni

Da startup cinese il più grande modello di IA open source al mondo SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La startup cinese di intelligenza artificiale Moonshot AI ha presentato ieri il suo ultimo modello, Kimi K3, dotato di 2.800 miliardi di parametri, che lo rendono il modello di IA open source con il maggior numero di parametri al mondo, secondo la società. Kimi K3 supporta nativamente la comprensione visiva e […]

Meloni “Tolleranza zero per chi vuole trasformare le piazze in zone franche” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall’altra parte […]

Cina, l’aviazione civile registra una crescita costante nel primo semestre PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore dell’aviazione civile cinese ha mantenuto una crescita costante nel primo semestre di quest’anno (H1), con un aumento del 6,4% su base annua del volume complessivo dei trasporti, salito a 83,37 miliardi di tonnellate-chilometro. Lo riportano i dati ufficiali diffusi ieri. Nel periodo gennaio-giugno, il settore ha gestito 380 milioni […]

Cina seconda al mondo per capacità di energia solare a concentrazione XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla fine di giugno 2026, la Cina disponeva di 2,1 gigawatt di capacità operativa di energia solare a concentrazione (CSP), classificandosi al secondo posto a livello mondiale, dietro soltanto alla Spagna. Lo ha reso noto ieri il China Electricity Council. Il Paese contava 24 progetti CSP operativi, mentre altri 26, con […]

Antonelli il più veloce nelle libere in Belgio, Hamilton 4° Domani alle 12:30 sono previste le FP3, mentre alle 16 scatterà la lotta per la pole position

Schmid vince la 13^ tappa al Tour, Pogacar rimane in giallo BELFORT (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauro Schmid trionfa nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, la Dole – Belfort di 205,8 km. Il corridore del Team Jayco AlUla, inseritosi nella maxi-fuga di giornata, coglie il momento giusto per liberarsi della concorrenza, giocandosi il successo al fotofinish con Harlod Tejada (XDS Astana), che deve accontentarsi del […]

Ue, Pichetto “Confronto costruttivo sulla revisione del sistema ETS” ROMA (ITALPRESS) – “Sulla proposta di revisione del sistema ETS, accogliamo la scelta di rafforzare gli strumenti a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione industriale. Al tempo stesso, permangono aspetti di cruciale importanza che dovranno essere affrontati nel corso del negoziato, a partire dalla definizione dei ‘benchmark’ e dal sistema di assegnazione delle quote gratuite: su […]

Riparte la Juventus, Spalletti “Distanti dallo scudetto, la rosa va completata” E c'e' un messaggio a Vlahovic, svincolato: "Sa come la penso, i direttori hanno sempre le porte aperte"

Dalla Commissione Ue un piano d’azione per elettrificazione e revisione ETS BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha presentato un piano d’azione per l’elettrificazione “volto a fare dell’Europa il primo continente ad energia elettrica e un mercato del carbonio più forte per sostenere l’industria dell’UE nella transizione pulita e nell’elettrificazione”. “La dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati l’ha ripetutamente esposta a shock geopolitici – spiega […]