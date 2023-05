Eccellenza e Italianità celebrati nella Terza Edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD

COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD

Amelia, 22 maggio 2023

Premiati e artisti della 3a edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD

Tutto pronto per la terza edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, il premio dedicato alle personalità e alle aziende che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso la cultura e l’eccellenza italiana e/o tutelato l’italianità.

Il premio avrà luogo lunedì 22 maggio 2023, alle ore 16, presso la Pinacoteca di Amelia (Terni), al secondo piano del Museo Civico Archeologico “Edilberto Rosa” sito in Piazza Augusto Vera, 10.

Organizzato da MaMa communication, in collaborazione con il Comune di Amelia, UNITED International Media Partners, Strada dei Vini Etrusco Romana e Condotta Slow Food Terre dell’Umbria Meridionale, l’evento gode anche del Patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Terni, naturalmente del Comune di Amelia e di AmeliaMusei.

Support Partners dell’evento: AdviceTourism, il primo portale turistico internazionale senza commissioni (www.advicetourism.com) e Web Italy Store, il portale delle eccellenze italiane.

Conduce il giornalista Riccardo Regi.

Anche quest’anno il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD avrà un relatore d’eccezione: il Prof. Edoardo D’Angelo, dottore della Sorbona, professore ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, con Dottorato Honoris Causa del Ministère des Affaires Entrangères et du Dévéloppement, Université de Caen-Normandie (Francia).

Ben otto i premiati di questa 3a edizione: quattro per la sezione “Amazing”, quella riservata a persone che hanno contribuito alla diffusione e/o alla tutela della cultura italiana nel mondo, e quattro per la nuova sezione, inserita quest’anno, da un’idea del Dott. Massimiliano Ferrara, ideatore e fondatore del premio. Si tratta della sezione “Excellence” riservata alle aziende italiane che hanno diffuso l’eccellenza in Italia e nel mondo, riempiendoci d’orgoglio, anche per l’ampia visione imprenditoriale.

In aiuto arriva anche UNITED International Media Partners ad oggi formato da: Italian’s News, Radio Vaticana-Hola mi gente (Stato del Vaticano), Radio La Luna-Musicalissima (Argentina), La Gazzetta italo-brasiliana (Brasile), WRHU Radio Hosfra-Sabato Italiano (New York), La Voce d’Italia (Spagna), Radio Internazionale Genk-ITALIA in diretta (Belgio), GIA – Giornale Italo Americano, Radio Blu Italia (Australia), Radio ICN (New York), Il Marco Polo (Canada), Christopher Magazine, The Heart of Showbusiness (America) e Italian’s News Radio.

L’orgoglio italiano, l’italianità e le eccellenze italiane avranno così una voce in più, un nuovo canale di diffusione perchè insieme … si è più forti!

Ciascun premiato riceverà un’opera d’arte, un quadro che verrà donato direttamente dagli artisti che hanno voluto così omaggiare il COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, evento che vuole coniugare cultura, arte e eccellenza in un unico appuntamento intriso anche di storia e enogastronomia, grazie anche alla collaborazione della Strada dei Vini Etrusco Romana. Si tratta di artisti, che fin da subito e con fattiva partecipazione, hanno voluto prendere parte a questo importante appuntamento capendone la valenza culturale internazionale.

Scopriamo insieme i premiati e gli artisti.

PREMIATI

Sezione Amazing

Pasquale Buonfiglio – Presidente di Social Future Project impegnato in importanti progetti sociali in Italia e all’estero

– Presidente di Social Future Project impegnato in importanti progetti sociali in Italia e all’estero Alexia Melocchi – Produttrice cinematografica e presidente DIVE – Donne Italiane che Vivo all’Estero di Los Angeles, autrice e podcast show host

– Produttrice cinematografica e presidente DIVE – Donne Italiane che Vivo all’Estero di Los Angeles, autrice e podcast show host Cristiana Pegoraro – Pianista internazionale, Presidente di Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival

– Pianista internazionale, Presidente di Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival David Petrarca – Regista, produttore televisivo e direttore artistico, noto al pubblico anche per “Il Trono di Spade”.

Sezione Excellence

Best Color – Il Make Up tutto italiano che ha fatto dell’eccellenza il proprio segno distintivo

– Il Make Up tutto italiano che ha fatto dell’eccellenza il proprio segno distintivo Otofarma – Azienda leader nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche su misura, espressione dell’eccellenza italiana e pionieri e ricercatori in telemedicina

– Azienda leader nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche su misura, espressione dell’eccellenza italiana e pionieri e ricercatori in telemedicina Amerino Tipico – Azioni integrate per la strategia territoriale del cibo del paesaggio amerino, promosso da ben 11 amministrazioni dell’Amerino

– Azioni integrate per la strategia territoriale del cibo del paesaggio amerino, promosso da ben 11 amministrazioni dell’Amerino 958 Santero – Dinamica e innovativa azienda italiana spumantistica, e non solo, nata in Piemonte nel 1865.

ARTISTI

Pietra Barrasso – Catturo la luce che è l’anima del mondo

– Catturo la luce che è l’anima del mondo Mimmo Camassa – La luce dell’anima

– La luce dell’anima Natali Ferrary – La mia arte è l’eccezione!

– La mia arte è l’eccezione! Vanna Laera – Soul Emotion: emozioni dove i colori scrivono ed i versi dipingono

– Soul Emotion: emozioni dove i colori scrivono ed i versi dipingono Linda Lucidi – Nel sangue, colore e parole

– Nel sangue, colore e parole Antonella Nelli – L’universo mi ha permesso di usare i suoi colori

– L’universo mi ha permesso di usare i suoi colori Tamara Pierbattisti – Le emozioni, come scintille di colore

– Le emozioni, come scintille di colore Orietta Rubinia – Arte come linguaggio universale.

Appuntamento dunque per lunedì 22 maggio alle ore 16, italiane, per la terza imperdibile edizione del COLUMBUS INTERNATIONAL AWARD, presso la Pinacoteca di Amelia (Terni), al secondo piano del Museo Civico Archeologico e Pinacoteca “Edilberto Rosa”, sito in Piazza Augusto Vera, 10.

Al termine del Premio nel chiostro del Museo si terrà un brindisi ed una degustazione dell’Amerino Tipico, grazie alla Strada dei Vini Etrusco Romana.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Info: columbusinternationalaward@gmail.com

Dott. Massimiliano Ferrara

Presidente Fondazione ITALY